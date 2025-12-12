La alcaldesa de Montoro (Córdoba) señala la "presencia destacada" que tendrá el municipio en las Campanadas de Canal Sur

Archivo - La alcaldesa de Montoro, Dolores Amo, con el Ayuntamiento al fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

MONTORO (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de la localidad cordobesa de Montoro, Dolores Amo, ha celebrado este viernes la "presencia destacada" que tendrá este municipio del Alto Guadalquivir el próximo 31 de diciembre en el programa de las Campanadas de Canal Sur, que en esta ocasión dará la bienvenida al nuevo año 2026 desde Sierra Nevada.

Así lo ha anunciado Amo en un vídeo publicado en el Facebook del Ayuntamiento de Montoro, consultado por Europa Press, en el que ha detallado que "esa noche tan especial", mientras "despedimos un año y recibimos con ilusión el siguiente", de entre los "casi 800 municipios de Andalucía, solo tres tendrán presencia destacada en este programa tan esperado".

Al respecto, la alcaldesa del municipio ha puesto de manifiesto que es "un orgullo" poder anunciar esta noticia y ha avanzado que durante "los próximos días" se irá conociendo "más información y detalles sobre esta magnífica oportunidad" para esta localidad del Alto Guadalquivir.

Para concluir, la primera edil ha asegurado que "queremos que este sea un proyecto de todos" y que Montoro "muestre lo mejor de nuestra tierra, de nuestra gente y de nuestra esencia. Es una ocasión única para dar a conocer nuestro municipio al resto del mundo", ha explicado Amo, quien ha trasladado a los vecinos de la localidad que "contamos con vosotros para hacer de este momento algo inolvidable".