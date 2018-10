La alcaldesa de Salobreña (Granada) achaca la situación de la Policía Local a un "problema endémico" de recursos humanos

Publicado 20/08/2018 18:38:47 CET

SALOBREÑA (GRANADA), 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino (PSOE), ha reconocido este lunes que la situación actual de la Policía Local, que ha reivindicado recientemente la mejora de sus condiciones de trabajo, es "complicada" y obedece a "un problema endémico de falta de recursos humanos".

En nota de prensa tras una comparecencia informativa, la alcaldesa ha asegurado que la última manifestación de un grupo de agentes de la Policía Local, que tuvo lugar el pasado viernes, "es una clara manipulación".

"Respeto el derecho de todos los trabajadores a reivindicar mejoras en sus condiciones laborales pero no comparto la manifestación porque no ha habido una ruptura de diálogo en ningún momento", ha explicado María Eugenia Rufino, quien ha agregado que, en la actualidad, aunque en plantilla constan 30 agentes, solo 15 "están en activo".

Se trata de "un problema que se agrava en épocas como la estival donde se triplica la población y en la que estamos trabajando para solucionar no sólo a corto plazo", ha señalado Rufino.

La actual Corporación Local ha incrementado partidas como vestuario o equipos de comunicación, entre otras, ha indicado la alcaldesa, quien ha resaltado que, hace unas semanas, se reunió por primera vez la Mesa General de Negociación en el Ayuntamiento de la Villa, manteniéndose este lunes un segundo encuentro, "siguiendo esa línea de diálogo que siempre ha estado presente".

"No es cierto que no se haya atendido sus reivindicaciones o que los coches no tengan pasada la ITV como han declarado los agentes en otras ocasiones", ha explicado María Eugenia Rufino, que ha abundado en que, "una vez aprobado el presupuesto municipal, se dotará al cuerpo de dos vehículos nuevos perfectamente equipados".

"Nuestra voluntad es seguir trabajando, dialogando e intentando dar respuesta a las necesidades de la policía local, pero sobre todo garantizar la seguridad de los ciudadanos", ha asegurado Rufino.