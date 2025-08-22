La alcaldesa de Vegas (Granada) reclama al Gobierno una "alternativa" tras "eliminar" el vado en el río Genil

VEGAS DEL GENIL (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Vegas del Genil (Granada), gobernado por Mari Carmen Ros (PP), ha lamentado la "demolición", por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) este mes de agosto, del vado existente en el río Genil, ubicado en término municipal de Granada, pero lindando con el municipio, y ha reclamado al Gobierno central una "alternativa".

Desde el gobierno local del PP han subrayado este viernes en una nota que dicha infraestructura ha sido durante décadas "de vital importancia para numerosos agricultores y vecinos", ya que permitía la conexión con parcelas agrícolas, facilitaba el acceso a distintas zonas de la vega y servía de enlace con la capital.

La alcaldesa de la localidad, Mari Carmen Ros, ha apuntado que "el origen de este problema está en 2019, cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir advirtió de que debía demolerse el vado por motivos de seguridad".

En aquel momento "se concedió al entonces equipo de gobierno socialista un plazo de tres años para presentar un proyecto alternativo que nunca llegó", según ha continuado explicando la alcaldesa, que ha criticado que "el anterior gobierno municipal no solo incumplió el plazo, sino que tampoco solicitó la prórroga de un año y medio adicional que podía haber pedido".

"Esa dejadez y falta de gestión es la verdadera causa de que la Confederación, al expirar los plazos, incluyera la demolición del vado en sus actuaciones de mantenimiento de cauces", según ha abundado la regidora.

El Ayuntamiento de Vegas del Genil "recibió la notificación oficial de la demolición el pasado 14 de marzo de 2024, en la que no se podía hacer nada tras los incumplimientos del anterior equipo de gobierno", según señala la alcaldesa, que ha considerado "indignante que ahora los portavoces del PSOE y de Ahora Vegas, socio de gobierno en el anterior mandato, intenten manipular y culpar al actual equipo de gobierno de un problema que ellos mismos dejaron sin resolver".

"Ellos condenaron al vado a desaparecer al no hacer su trabajo", ha incidido Mari Carmen Ros, quien ha reivindicado que su gobierno local "actúa con total transparencia". "Tenemos toda la documentación que lo acredita, y ya nos hemos personado ante la Confederación para ampliar la información", ha añadido para aclarar que "la respuesta fue clara", y "ya no era posible mantener el vado porque el plazo otorgado en 2019 había caducado".

De igual modo, el actual equipo de gobierno ha manifestado su "apoyo total a agricultores y vecinos afectados". "Nos sumamos a sus reivindicaciones y exigimos al Gobierno de España y a la Confederación que, al igual que han ejecutado la demolición, lleven a cabo cuanto antes una conexión alternativa que garantice la comunicación entre ambas márgenes del río", ha declarado la alcaldesa.

Por último, Ros ha hecho un llamamiento a los grupos de la oposición, para que "abandonen la confrontación política y que, en lugar de seguir culpando a los demás, se sumen a esta reivindicación colectiva", desde la premisa de que "los vecinos merecen soluciones, no excusas", según ha sentenciado la alcaldesa.