Las alcaldías de IU reclaman al nuevo Gobierno andaluz que desbloquee los planes de empleo de la Junta

Los alcaldes de IU en Andalucía han aprobado en este jueves una resolución que reclama, con carácter urgente, al nuevo Gobierno andaluz que "desbloquee" los planes de empleo de la Junta de Andalucía, "que los ayuntamientos aún no han podido poner en marcha pese a que la presidenta saliente, Susana Díaz, lo llevaba anunciando por tierra, mar y aire desde junio del año pasado".

Según informa en una nota la coalición de izquierdas, la resolución aprobada en el Foro de Alcaldes de IU, que se ha celebrado este jueves en Sevilla, incide en la importancia de estos planes "dado el alto índice de desempleo de Andalucía", y reclama al Ejecutivo del "tripartito" que "la primera medida que tome sea la de desbloquear los planes de empleo para que los ayuntamientos andaluces puedan contratar".

Las alcaldías de IU lamentan que "son muchos los ayuntamientos que aún no han recibido las resoluciones a sus propuestas, los que no han recibido el dinero para contratar a pesar de haber recibido resoluciones favorables y, sobre todo, que ningún ayuntamiento puede poner en marcha estos planes porque las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) tienen directrices claras para no tramitar las ofertas de empleo".

Esto demuestra, según han expresado en el transcurso del Foro de Alcaldías de IU Andalucía, "la inoperancia y el mal proceder de Susana Díaz hasta el último momento".

En última instancia, piden al nuevo Gobierno andaluz que corrija las aportaciones que tendrían que efectuar las administraciones municipales a raíz de la aprobación del Salario Mínimo Interprofesional con un incremento de la dotación por parte de la Junta de Andalucía.