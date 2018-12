Alfonso Guerra defiende aplicar "indefinidamente" el 155 en Cataluña "hasta que vuelva a cumplirse la legalidad"

Publicado 17/12/2018 14:36:50 CET

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha defendido aplicar "indefinidamente" el artículo 155 en Cataluña "hasta que vuelva a cumplirse la legalidad", al tiempo que considera "un error gravísimo" poner un límite temporal, porque el límite "es cuando vuelva la legalidad y hay que hacerlo controlando el dinero, la educación y los medios de comunicación", insiste.

Así se ha pronunciado Alfonso Guerra durante su participación en la mesa redonda 'Una visión retrospectiva y una visión de futuro', moderada por el periodista Miguel Ángel Aguilar, en el marco de las jornadas conmemorativas del 40 Aniversario de la Constitución Española, que se celebran este lunes y martes en la Casa de la Provinca en Sevilla.

En este sentido, Guerra ha afirmado que cuando "después del 98 viene la crisis de la monarquía, el fracaso de la república, una guerra larga y cruel y una dictadura larguísima, aparece aquí una generación que se pone de acuerdo en una Constitución que se hace por consenso, por una acuerdo general de todos".

"El consenso es el catálogo de renuncias que tienen que hacer todos los partidos para poder llegar a un acuerdo", subraya Guerra, que critica que algunos digan ahora que renunciar a aquellas cosas que hubo que renunciar "fue una traición, cuando en realidad es una hazaña de la que sentirse orgulloso".

Además, añade que "fue un ruptura con métodos reformistas". Pero, lamenta, "el ser humano tiene más pasión por adquirir lo que no tiene que por disfrutar lo que tiene, y eso ocurre también con la Constitución, en lugar de disfrutarla y desarrollarla, se ponen en contra".

"Pero claro --añade-- esta Constitución fue aprobada por más del 92% de los diputados, más del 94% de los senadores y casi el 90% de todos los ciudadanos del país, y fue aprobada en todas las comunidades autónomas", y, añade, "por ejemplo en Cataluña fue aprobada por tres puntos más que la media de España". "La gente miente mucho, y si vas a los datos te das cuenta de que todo es una impostura y una falsificación", manifiesta.

Agrega que la Constitución española "fue recibida con una gran alegría" y asegura que "ahora hay zapadores de la Constitución que la quieren destrozar". "Hay 90 diputados en el Congreso que la quieren destruir, que son los nacionalistas y los de Unidos Podemos", asegura, e incide en que la Constitución "costó muchísimo".

Asimismo, ha afirmado que ahora se hacen muchas referencias a que estamos viviendo la experiencia de los años 30 y en cierta manera, añade, "es verdad", porque "las dos visiones que había de la democracia "se está viviendo en España". Así, asevera que "las democracias aclamativas son dictadura a las que se vota. Estamos en una democratura, que es una dictadura con votos, es decir, se vota pero es una dictadura.

Sobre Cataluña y el Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona el 21 de diciembre, Guerra ha apuntado que "no tiene muy claro que la política de hacer consejos aquí y allá tenga racionalidad, pero una vez tomada la decisión, lo que no es tolerable es que las autoridades que representan al Estado en el lugar donde va se coloquen enfrente; esta fuera de la Constitución y fuera del sentido común".

Y añade que "la gente se ha vuelto muy sensible y dice que el 155 es una amenaza cuando fue apoyado por unanimidad en la cámara y es un artículo como otro". "Llevo años diciendo que había que hacerlo ya", afirma contundente, y se pregunta "cómo va a ser inconstitucional aplicar el 155 indefinidamente hasta que vuelva a cumplirse la legalidad".

"No hay que poner dos meses como puso Mariano Rajoy, es un error gravísimo, porque el límite es cuando vuelva la legalidad", señala Guerra, que cuestionado sobre el PSOE catalán, Guerra ha afirmado que "hace mucho tiempo que el PSC mutó a una especie no identifica aún, porque no se sabe si tiene más porcentaje de socialistas o de nacionalistas".

"GOBERNAR ES ESTABLECER UN LISTADO DE PRIORIDADES"

Por último, el exvicepresidente del Gobierno ha subrayado que "el liderazgo no hay tienda donde comprarlo", y que "gobernar es decir sí y decir no, y establecer un listado de prioridades". "Hoy día no es así", y ha resaltado que en 2015 cuando se repitieron las elecciones "ser líder fue decir me voy a abstener", y que entonces el presidente de Asturias, Javier Fernández, "demostró ser un estadistas auténtico".

Por último, y sobre los medios de comunicación, Guerra ha criticado que "la información ha degenerado hacia un entretenimiento bufo y vulgar", aunque precisa que "confía en la capacidad de recepción de la gente".