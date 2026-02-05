La Alhambra confirma que no abrirá en turno de tarde ante la persistencia de fuertes vientos en Granada

Archivo - Acceso a la Alhambra por la Cuesta del Rey Chico. - TWITTER ALHAMBRA/ARCHIVO

GRANADA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Alhambra ha confirmado que, por motivos de seguridad, no realizará apertura en el turno de tarde ante la persistencia de fuertes vientos que mantiene a Granada en aviso naranja.

El Conjunto Monumental ha confirmado así a través de las redes sociales que permanecerá cerrado durante toda la jornada de este jueves al mantenerse la alerta de Nivel 3 por fuertes vientos en Granada, con rachas previstas de hasta 90 kilómetros por hora.

La Alhambra toma esta decisión para garantizar "la seguridad de los visitantes así como de los trabajadores".

De hecho, ya el miércoles limitó los accesos peatonales por la Cuesta del Rey Chico y por el Bosque de Gomérez también por seguridad a cuenta del viento.