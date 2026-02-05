La Alhambra y el Generalife de Granada reabren sus puertas este viernes tras dos días cerradas por la borrasca Leonardo

La Alhambra cierra el acceso a sus bosques por riesgo de caída de ramas o árboles. Imagen de archivo. - ÁLEX CÁMARA-EUROPA PRESS

GRANADA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Alhambra y Generalife ha anunciado la reapertura completa de su Conjunto Monumental a partir de este viernes, 6 de febrero, tras el cierre de sus instalaciones durante la jornada del jueves y el pasado miércoles debido a las previsiones meteorológicas asociadas a la borrasca Leonardo.

En un comunicado, la entidad ha indicado que, ante la mejora de las condiciones meteorológicas, se ha decidido abrir el conjunto. Asimismo, ha querido agradecer el esfuerzo de los trabajadores y la comprensión de los visitantes, a quienes se está informando de manera continua.