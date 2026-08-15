Alhendín, epicentro del seismo de magnitud 5 de Granada, valora las consecuencias y no registra graves daños

Imagen del lugar donde se ha producido el terremoto. - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)

GRANADA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alhendín, municipio donde se ha registrado el epicentro del terremoto con magnitud 5 que en la madrugada de este sábado ha azotado a la provincia de Granada y se ha dejado sentir en otras provincias, evalúa las consecuencias del mismo sin que se hayan registrado graves daños.

Así lo ha señalado el concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Mariano del Pozo, en una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE recogida por Europa Press, en la que ha señalado que "no ha habido grandes daños materiales" y que "podemos confirmar que no hay que lamentar ningún daño humano de importancia".

Del Pozo ha explicado que inmediatamente después del seísmo desde el Consistorio coordinaron "un pequeño gabinete de crisis" para evaluar y cuantificar los daños en la localidad.

Según ha detallado el concejal, los daños registrados han sido principalmente de carácter superficial. "Los daños que ha habido en esta situación han sido daños superficiales, que son fisuras, grietas, alguna cornisa caída, pero por suerte ninguna casa que se haya derrumbado", ha asegurado Del Pozo.

El edil ha destacado la respuesta de la ciudadanía ante la situación vivida durante la madrugada. "Nosotros, dentro de la desgracia de estas situaciones, tenemos experiencia, y la ciudadanía, ha actuado con una serenidad increíble y con mucha tranquilidad", ha manifestado Del Pozo, quien ha reconocido no recordar haber vivido "un temblor tan grande" que "ha tirado muchos cuadros o ha causado grietas en techos".

El concejal ha subrayado que la población de Alhendín, cercana a los 11.000 habitantes, ha demostrado conocimiento sobre cómo actuar ante este tipo de eventos sísmicos. "Ya llevamos mucho tiempo sufriendo seismos y la gente sabe cómo actuar", ha indicado Del Pozo, quien ha añadido que cuando estuvo en la calle a las cinco de la mañana vio a ciudadanos que "estaban todos reunidos en la calle, viendo la situación, pero actuando con mucha serenidad y mucha tranquilidad".

Del Pozo ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población y ha felicitado a los vecinos por su comportamiento durante la emergencia. Así, ha pedido "todo calma y tranquilidad, porque --la ciudadanía-- la verdad es que han actuado con una gran serenidad y con un saber hacer ante el problema", ha concluido el concejal, quien ha señalado que el terremoto ha sido "afortunadamente sin daños humanos" y que el municipio afronta "un día intenso" de evaluación de daños.