Alicún de Ortega (Granada) destinará 925.000 euros del Gobierno a prevenir futuras inundaciones y reparar daños

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha visitado Alicún de Ortega acompañado por el alcalde del municipio, Rafael Marín. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

ALICÚN DE ORTEGA (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha visitado este lunes Alicún de Ortega para conocer las actuaciones que se llevarán a cabo con los 925.000 euros aprobados por el Gobierno de España para reparar los daños ocasionados por las borrascas del pasado invierno y, especialmente, ejecutar nuevas infraestructuras que permitan reducir el riesgo de futuras riadas e inundaciones.

En Alicún de Ortega, estas nuevas infraestructuras de prevención resultan especialmente necesarias tras la gran tormenta registrada el pasado mes de mayo, que afectó a distintas zonas del municipio y puso de manifiesto la necesidad de reforzar las infraestructuras hidráulicas para reducir el riesgo ante futuros episodios de lluvias torrenciales vinculadas al cambio climático.

La mayor parte de esta inversión, 880.000 euros, alrededor del 95 por ciento del total, se destinará a tres actuaciones de carácter preventivo, mientras que los 45.000 euros restantes permitirán reparar los daños sufridos en la calle Cristo Rey.

Durante la visita, Montilla ha destacado que "estas ayudas permiten dar un paso más allá de la reparación de los daños y actuar sobre las causas y los puntos de riesgo. En Alicún de Ortega, la prioridad es anticiparse a futuros episodios de lluvias intensas con infraestructuras que mejoren la protección del casco urbano y de sus accesos".

El subdelegado ha señalado que la inversión aprobada supone "una actuación muy importante para un municipio de las dimensiones de Alicún de Ortega" y ha subrayado que "el objetivo del Gobierno de España es poner a disposición de los ayuntamientos los recursos necesarios para que puedan acometer obras que refuercen la seguridad de sus municipios y de sus vecinos ante fenómenos meteorológicos extremos".

La actuación de mayor cuantía contará con 500.000 euros y estará destinada a la construcción de un dique en el Cerro y la canalización de las aguas hasta el río Guadahortuna, una nueva infraestructura concebida para prevenir daños ante futuros episodios de fuertes precipitaciones.

A ella se sumará una inversión de 200.000 euros para la canalización de aguas desde el casco urbano hasta el río Guadahortuna, con el objetivo de mejorar la evacuación del agua y reducir el riesgo de que las lluvias intensas vuelvan a provocar afecciones en la localidad.

Otros 180.000 euros se destinarán a una nueva infraestructura de prevención en la carretera de Granada, en el acceso a Alicún de Ortega, reforzando así la protección de uno de los principales puntos de entrada al municipio.