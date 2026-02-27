Las almazaras de Córdoba prevén una subida del virgen extra con una cosecha un 15% inferior

Archivo - Olivar de montaña en la Subbética cordobesa. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gerente de la Asociación Empresarial de Almazaras Industriales de Córdoba (Acora), Macarena Sánchez, ha avanzado este viernes que prevé una subida del precio del aceite de oliva virgen extra, al considerar que "no hay producción suficiente para el abastecimiento de las necesidades".

En este sentido y en rueda de prensa, Sánchez ha señalado que la producción de aceite de oliva este año en la provincia será, al menos, un 15% inferior a la prevista, que era de casi 270.000 toneladas, cifra ésta que, además, ya era un 7,5% inferior la de la pasada campaña.

Así, ha precisado que, "según lo que nos trasladan nuestros asociados, estimamos que las previsiones de cosecha no se van a cumplir y que vamos a estar, por lo menos, más de un 15% por debajo de las previsiones de cosecha", con una calidad que, en los aceites lampantes, en concreto, será peor que la de la pasada campaña.

La consecuencia, según ha señalado, es que "los lampantes están bajando de precio, y va a haber un gran diferencial o esperamos que se empiece a ver ese diferencial entre las categorías superiores, como el virgen extra y los lampantes"

En cualquier caso, la gerente de Acora entiende que "ahora mismo el mercado está muy parado" y "se están haciendo operaciones con cuentagotas", y "del virgen extra creemos que no hay producción suficiente para el abastecimiento de las necesidades", con lo que opina Sánchez que su precio "debe de subir y que, sobre todo, el diferencial de precios entre la categoría lampante y virgen extra va a ser más acusada".