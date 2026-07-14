Las almazaras han sacado ya al mercado más del 82% del aceite producido en la presente campaña

JAÉN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los últimos datos facilitados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), ponen de manifiesto que las almazaras ya han vendido más del 82 por ciento del aceite producido en la presente campaña. En concreto, se han vendido 1.069.661 toneladas de las 1.298.503 producidas.

Con estos datos, COAG ha puesto el acento en que las salidas el mercado se mantienen en líneas muy parecidas a las de la pasada campaña, pero los precios en origen "continúan bajando". Para Coag, la razón está en "el aumento de la especulación, la entrada de aceites de terceros países y la presión por parte de una parte del mercado de presionar los precios a la baja de cara a la próxima campaña".

Las salidas de aceite al mercado en el mes de junio (91.378,19 toneladas) por parte de las almazaras son algo inferiores a las del pasado año, aunque en el acumulado del año "son incluso superiores, en porcentaje, a las del año pasado".

Eso sí, "a precios por debajo de la rentabilidad, y que no se corresponden con la realidad del mercado", ya que aún restan cuatro meses hasta que entre el nuevo aceite, por lo que el enlace de campaña "volverá a ser bastante ajustado", se señala desde COAG.

Si bien la producción conserva menos aceite que el año pasado, la distribución tiene un 25 por ciento más que en el mismo mes de 2025, 62.089 toneladas más.

El secretario general de COAG Jaén y responsable de Olivar de COAG Andalucía, Francisco Elvira, ha apuntado que los datos de la AICA vienen "a confirmar, las sospechas de que el mercado se está abasteciendo de aceite de terceros países y que está habiendo maniobras especulativas, que provocan una caída del precio del aceite en origen".

Asimismo, ha indicado en un comunicado que en una campaña muy parecida a la anterior, los precios están siendo bajos hasta el punto de que "hay olivares que ya no cubrirían los costes de producción lo que va en contra de la Ley de la Cadena Alimentaria".

Según los datos, aún provisionales, hasta el 30 de junio las existencias totales nacionales eran de 683.344 toneladas de aceite, 108.658 toneladas menos que hace un mes.

Asimismo, de las 683.344 toneladas de existencias a 30 de junio de 2026, 419.283 toneladas se encontraban en manos de los productores, 258.237 toneladas de los envasadores y 5.825 toneladas en el Patrimonio Comunal Olivarero.

Desde Asaja Jaén se ha puesto el acento en la reducción en las salidas en julio, en línea con lo sucedido en los últimos meses, que en este caso se quedan en las 95.104 toneladas --sin contar con las importaciones--.

"Esta es la señal inequívoca de que el mercado se está resintiendo, sobre todo por el daño reputacional que nos ha hecho el estar peleando con EEUU y la consiguiente reducción en el consumo de aceite de oliva español en ese país", ha afirmado el gerente y portavoz de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero.

A ello le ha sumado el hecho de que agosto suele ser un mes inhábil, por lo que ha estimado que a final de campaña quedará un enlace superior a las 300.000 toneladas de aceite de oliva.

Desde UPA se ha subrayado que los olivareros andaluces acumulan ya unas pérdidas superiores a los 1.200 millones de euros desde el inicio de la campaña de comercialización, el pasado 1 de octubre de 2025, como consecuencia de unos precios en origen "artificial y surrealistamente bajos" y que continúan "muy lejos" del umbral de rentabilidad en el olivar tradicional.

Según UPA, en los 273 días transcurridos hasta el 30 de junio de 2026, los productores han dejado de ingresar más de cuatro millones de euros al día, una situación que califican de "insostenible" y que está poniendo en serio riesgo la viabilidad del olivar tradicional y de miles de pequeños y medianos agricultores.

Para el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, los últimos datos publicados por la AICA "vuelven a confirmar que el agricultor continúa siendo el gran perjudicado de la cadena alimentaria".

Cózar ha incidido en que mientras otros operadores obtienen beneficios, los olivareros siguen vendiendo su aceite en origen en torno a 3,5 euros por kilo, muy lejos de los cinco euros que se calcula que es el umbral mínimo de rentabilidad para el olivar tradicional.

"Defendemos unos precios justos para todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, pero rechazamos que seamos los agricultores quienes soportamos en exclusiva el desequilibrio del mercado. No podemos permitir que unos pocos concentren la mayor parte de los beneficios a costa del trabajo y del esfuerzo de los productores", ha dicho Cózar.