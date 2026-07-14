La Agencia IDEA pasa de la Consejería de Economía a la de Industria dirigida por Paradela en el nuevo Gobierno andaluz

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, durante el acto de toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) se adscribe en el nuevo Gobierno andaluz cuya composición anunció el presidente de la Junta, Juanma Moreno, la semana pasada, a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación que va a dirigir Jorge Paradela, de forma que deja de estar vinculada a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a la que estaba asociada en la anterior legislatura.

Así se desprende de una corrección de errores del Decreto del Presidente 9/2026, de 9 de julio, por el que se crean las Vicepresidencias y se reestructuran las Consejerías que conforman la Administración de la Junta de Andalucía que se publicó este pasado lunes, 13 de julio, en un número extraordinario del boletín oficial de la Junta (BOJA), consultado por Europa Press.

De esta manera, dicho documento recoge una serie de correcciones en relación al referido decreto del presidente de la semana pasada al haberse advertido en el mismo algunos "errores".

Una de esas correcciones tiene que ver con la adscripción de la Agencia IDEA, que en el decreto original quedaba asociada a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos --dirigida por la vicepresidenta tercera, Carolina España--, al igual que la Fundación Pública Andaluza Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía.

Así, con esta corrección de errores se rectifica esa cuestión y se precisa que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 'IDEA' se adscribe "a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación", un departamento de nueva creación en el Gobierno andaluz que ha asumido Jorge Paradela, que en la legislatura anterior ha sido el consejero de Industria, Energía y Minas.

Por lo demás, el documento publicado este pasado lunes ratifica que quedan adscritas a la Consejería de Jorge Paradela la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade), la empresa Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (Veiasa), el Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis), y la Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada.

Por otro lado, la corrección de errores precisa que entre las competencias que "corresponden" a la nueva Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, dirigida por Rocío Díaz, deben figurar las de "propuesta, desarrollo, coordinación y programación de políticas de juventud".

Finalmente, el nuevo documento confirma que la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) "se mantiene adscrita a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente" --al frente de la cual se sitúa Adolfina Martínez--, si bien de forma compartida también con la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que seguirá dirigiendo en la nueva legislatura Ramón Fernández-Pacheco.