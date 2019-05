Almería y Córdoba, únicas capitales que han aprobado sus presupuestos de 2019, junto con las ocho diputaciones

Publicado 12/05/2019 11:11:36 CET

Los ayuntamientos de Almería y Córdoba --en este caso, de manera inicial-- son los únicos consistorios de capitales andaluzas que han aprobado sus presupuestos de 2019 antes de las elecciones municipales que se celebrarán el 26 de mayo. Por su parte, las ocho diputaciones andaluzas ya han aprobado sus cuentas para este año.

En Almería, tanto el Ayuntamiento como la Diputación aprobaron sus presupuestos para el presente año antes de acabar 2018. En concreto, el Consistorio aprobó el 18 de diciembre en su fase inicial las cuentas, con un importe de 195,9 millones de euros. El presupuesto recibió luz verde con los 13 votos de los miembros del equipo de gobierno (PP) y el apoyo del concejal no adscrita Maribel Hernández, que semanas más tarde abandonó las filas de Cs.

Por su parte, la Diputación almeriense aprobó el 29 de diciembre sus presupuestos con la mayoría absoluta de la que el PP goza en el ente provincial. Las cuentas consolidadas de Diputación, que incluye los organismos autónomos, ascienden en total a 230,6 millones de euros. En cuanto a los municipios más importantes, tanto Roquetas de Mar como El Ejido han aprobado sus presupuestos para este año.

En Córdoba, el presupuesto está aprobado tanto en el Consistorio --de manera inicial--, como en la Diputación. Así, los grupos de PSOE, IU y Ganemos en el Ayuntamiento de Córdoba aprobaron el 9 de abril en el Pleno Ordinario el presupuesto del año 2019 de manera inicial pendiente de entrar en vigor, con los votos en contra de PP, Cs y UCOR, todo ello con 33 millones de euros para inversiones.

Los presupuestos de la Diputación de Córdoba de 2019, cuya cuantía alcanza los 243,51 millones euros --un 1,92 por ciento más que el año anterior-- entraron en vigor en enero con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), tras su aprobación inicial, con los votos a favor de PSOE, IU y Ganemos, y en contra de PP y Cs, en el Pleno ordinario de la institución provincial de diciembre.

2019, ÚNICO AÑO SIN PRESUPUESTO EN SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla no ha aprobado las cuentas en 2019, pero sí en el resto de años de la legislatura. En 2018, el gobierno local contó con el apoyo de Cs y la abstención del PP; en 2017, fue apoyado por Cs y se abstuvo Participa, y en 2016, las cuentas recibieron luz verde con el apoyo de Cs e IU y los votos en contra de PP y Participa. Además, Utrera sí tiene aprobadas sus cuentas definitivamente, mientras que Alcalá de Guadaíra solo ha aprobado en este mandato las cuentas de 2017, y en Mairena del Aljarafe funciona la prórroga del presupuesto de 2016.

Por su parte, la Diputación de Sevilla aprobó sus cuentas el 27 de diciembre, que ascendieron a 453,1 millones de euros, con el voto a favor del grupo socialista --que dispone de mayoría absoluta-- y el voto contrario de todas las fuerzas de la oposición.

En la provincia gaditana, el Ayuntamiento no ha aprobado los presupuestos de 2019 y los del año pasado, que son los únicos aprobados en Pleno en la legislatura, contaron con el apoyo del equipo de gobierno --Por Cádiz Sí se Puede--, PSOE y Ciudadanos, y la oposición del PP.

En 2017, los presupuestos no consiguieron el apoyo en Pleno, por lo que se prorrogaron los de 2016 en la Junta de Gobierno Local y luego fueron recurridos por la oposición. Finalmente, los tribunales rechazaron estas cuentas.

En cuanto a grandes municipios, Algeciras sí ha aprobado sus cuentas, al contrario que Jerez de la Frontera. La Diputación aprobó sus presupuestos para 2019 incluso antes de que comenzara el año, al igual que hizo con la Relación de Puestos de Trabajo. El presupuesto consolidado, incluyendo a todos los organismos autónomos, asciende a 260.222.281 euros.

Por su parte, la ciudad de Granada funciona con los presupuestos de 2015, aprobados por el PP en el mandato anterior, al igual que Motril, que también los prorroga desde ese año.

El Pleno de la Diputación de Granada aprobó el pasado 28 de marzo su presupuesto para 2019 que, incluyendo las cuentas de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles, suma unos ingresos de 253,4 millones y unos gastos de 249,9 millones, contemplando unas inversiones de 36,8 millones.

En la provincia onubense, se aprobaron en enero los presupuestos de Diputación, que ascendieron a 153.356.834 euros --un 3,36% por ciento más que el año pasado--, mientras que el Consistorio de la capital ha prorrogado las cuentas de 2018.

JAÉN SOLO APROBÓ PRESUPUESTOS EN 2017

Por su parte, el Consistorio jiennense ha prorrogado los presupuestos de 2017, toda vez que en este mandato solo se han aprobado las cuentas de ese año. De su lado, la Diputación provincial sí tiene sus cuentas aprobadas desde noviembre de 2018. Unos presupuestos que superan los 248 millones de euros, es decir, un incremento de más del 5,83 por ciento respecto al año anterior.

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga presentó el pasado 12 de abril la propuesta de presupuesto para 2019, que asciende a 821.865.847,67 euros, lo que supone un crecimiento del cuatro por ciento con respecto a las cuentas del pasado año --31.617.007,63 euros más--, y lo que lo que permite al Consistorio tener mayor capacidad de gasto.

No obstante, esta propuesta no podrá materializarse, ya que Ciudadanos, que tenía un acuerdo con el PP en relación con las cuentas, no las apoyará tras anunciar la formación naranja la ruptura del pacto de investidura con los 'populares' al mantener los dos ediles investigados en el caso de las supuestas "injerencias" en la tramitación de expedientes de urbanismo.

Finalmente, en cuanto a la Diputación de Málaga, el Pleno de este ente provincial aprobó el 28 de diciembre el presupuesto para 2019, que asciende a 303 millones de euros. Las cuentas salieron adelante con los 17 votos a favor de PP y Cs. PSOE, IU Para la Gente y Málaga Ahora votaron en contra. Además, tanto Marbella como Estepona tienen sus cuentas aprobadas.