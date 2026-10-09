Almuñécar (Granada) acoge hasta el domingo el I Salón del Mar del 9 con más de 30 expositores y actividades

El salón, organizado por la Asociación de Buceadores Monkey Point, aborda durante sus tres jornadas diferentes aspectos relacionados con el buceo, desde el material y las actividades hasta la formación, la seguridad y la innovación - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

La ciudad granadina de Almuñécar acoge desde este viernes y hasta el domingo, 11 de octubre, el I Salón del Mar Almuñécar, un encuentro que reúne en el Hotel Playacálida a más de 30 expositores, entre empresas, centros de buceo, marcas especializadas y otras entidades relacionadas con el sector. La cita incluye también un programa de charlas, presentaciones y mesas de debate y está abierta al público con entrada gratuita.

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha destacado que "Almuñécar y La Herradura tienen una relación muy especial con el mar y unas condiciones excepcionales para practicar buceo y conocer la riqueza de nuestros fondos. Este salón permite poner en valor esa riqueza, acercarla a las familias y reunir en el municipio a profesionales, empresas, aficionados y entidades vinculadas al sector".

El alcalde ha agradecido a la Asociación de Buceadores Monkey Point la organización de esta primera edición y ha señalado que "es una iniciativa que durante estos días permite conocer diferentes propuestas y actividades relacionadas con el buceo y el mar y que también está acercando este mundo a los más jóvenes".

Durante la mañana de su primera jornada han pasado ya por el salón alrededor de 350 niños, mientras que se estima que unas 1.000 personas visitarán este espacio a lo largo de todo el fin de semana. Precisamente, uno de los objetivos de la organización es acercar a los estudiantes las distintas posibilidades formativas y profesionales relacionadas con el mar.

Los escolares han podido conocer diferentes ámbitos que van desde la biología marina, la investigación y la educación ambiental hasta el buceo profesional, los trabajos subacuáticos, la navegación, el salvamento y la seguridad marítima.

Por su parte, el concejal de Agricultura, Parques y Jardines, Carlos Ferrón, ha señalado que "estamos muy contentos de acoger una feria como esta, que permite reunir en Almuñécar a empresas, centros especializados, profesionales y aficionados y dar a conocer un sector con mucho potencial".

Ferrón ha destacado también que "el buceo es una de las actividades que forman parte de la relación de Almuñécar y La Herradura con el mar y que durante estos días permite acercar al público diferentes propuestas relacionadas con este ámbito. Queremos agradecer a la organización, a los expositores y a todas las personas que están participando en esta primera edición el trabajo realizado".

El salón, organizado por la Asociación de Buceadores Monkey Point, aborda durante sus tres jornadas diferentes aspectos relacionados con el buceo, desde el material y las actividades hasta la formación, la seguridad y la innovación.

La programación también busca acercar a los jóvenes las diferentes salidas profesionales relacionadas con el mar y el buceo. La programación incluye también la IX Concentración de Buceadores, que tendrá lugar este sábado a las 19,00 horas.

Durante esta jornada se entregarán los Premios Punta de la Mona 2026, vinculados a proyectos relacionados con la conservación. El programa continuará durante el sábado con la exposición abierta de 11 a 21 horas y distintas actividades, mientras que el domingo el salón permanecerá abierto de 11 a 14 horas.