Almuñécar (Granada) inicia la digitalización de su patrimonio monumental por el Castillo de San Miguel

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, a través del Área de Arqueología, ha iniciado la digitalización para la visita virtual del Castillo de San Miguel, "por ser el baluarte y monumento más demandado y visitado por los turistas que se interesan por el rico patrimonio que posee la localidad sexitana, a través de la huella que dejaron las civilizaciones durante los 3.000 años de historia".

Así lo ha anunciado, en una nota de prensa, el edil del Área, Alberto García Gilabert. Se trata de una ilustración en la que se recrean cómo serían los espacios habitacionales en el centro del castillo. A ello se añade también una reconstrucción de cómo sería el castillo, tanto en época medieval, nazarí, moderna o cristiana.

"Son reconstrucciones virtuales mediante ilustración digital del Castillo completo, tales como por ejemplo: la casa nazarí, la mezquita, el puente, caponera, la noria dentro del marco del itinerario --patio de armas, casa nazarí, paño, noria y mezquita donde entras dentro o siguiendo del itinerario", ha explicado el arqueólogo municipal, Iván Ruiz.

Para ello, se ha generado un código QR en el cual el visitante puede tener acceso directamente desde el hito informativo y así sucesivamente a lo largo del recorrido del espacio arqueológico en el que está el hito y donde se verá una imagen, el texto, e incluso, un audio-guía explicando dicho espacio.

"Esta iniciativa se enmarca dentro del programa de digitalización de los monumentos y lugares arqueológicos del municipio sexitano", ha señalado Gilabert.

UNA DE LAS CIUDADES ANDALUZAS MÁS ANTIGUAS

El patrimonio de Almuñécar es importante porque, no en vano, es una de las ciudades más antiguas de Andalucía. Su historia se inicia en el 1500 a. C., con la presencia de gente de la cultura argárica de la Edad de Bronce.

A finales del s.IX a. C., los indígenas reciben la colonización fenicia, creando las estructuras urbanas de la colonia de Ex, Seks o Sexi, de tal forma que, cuando a finales del s. III a. C. llegan los romanos, encuentran una ciudad "bien estructurada, con una pujante economía basada en la salazón de pescado, fabricación de garum y moneda propia, a la que remodelarán construyendo templos, teatro y acueducto, propios del municipio de derecho latino Sexi Firmum Iulium".