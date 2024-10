Almuzara publica 'Cizaña', de Carlos Sanclemente, obra ganadora del XXIV Premio de Novela Rural de Diputación de Córdoba

CÓRDOBA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La editorial Almuzara publica la obra ganadora del XXIV Premio de Novela Rural de la Diputación de Córdoba, 'Cizaña', del colombiano Carlos Sanclemente, que cuenta la historia que sucede en un pequeño pueblo de la Colombia profunda, de nombre Guayabara, cuando el día 31 de diciembre se va la luz.

Según la información facilitada por la Diputación de Córdoba a Europa Press, el jurado del premio, compuesto por Alejandro López Andrada; Joaquín Pérez Azaústre; Sergio del Molino Molina; Inmaculada Chacón Gutiérrez y Noemí González Sabugal, decidió por unanimidad el pasado mes de noviembre conceder el premio, entre las 82 obras presentadas, a la creación de Carlos Sanclemente.

La novela cuenta la historia del apacible y quieto pueblo colombiano de Guayabara, que se torna en un runrún de habladurías cuando el 31 de diciembre, poco antes de la medianoche y de celebrar el año que llega, sufre un apagón, y si no hay luz, no hay fiesta. El que más y el que menos lo sufre, el fastidio impera y la sabia decisión popular decide celebrar al día siguiente como si fuera el último del año. Por su parte, Rómulo ha tomado de más y acaba la noche en su catre, casi moribundo.

Pero la mañana siguiente, que levanta y solivianta los ánimos de las gentes del pueblo, Rómulo ha desaparecido, no está en su habitación. La niña Marta ha ido a despertarle para que tome el desayuno, pero no hay ni rastro de él, ni debajo de la cama. No lo han visto los hombres, ni las mujeres, ni tampoco los niños, aunque alguno diga que le divisó a lo lejos con una maleta en la mano.

Rómulo, un hombre hosco y de escasos bienes, es el telefonista y guarda con celo la recaudación de Telecom que debía haber llevado a la ciudad días atrás y que por remolonería y pereza decidió guardar unos días más en la habitación que ocupa. ¿Se ha fugado con el dinero? ¿Se ha ahogado en el río? ¿Un secuestro quizá? ¿Le importa a alguien, de verdad, lo que le haya pasado a ese hombre?

El autor, Carlos Sanclemente (Popayán, Colombia, 1979), teje una narración viva en la que cada uno de los habitantes de este microuniverso tiene algo que decir. Ellas y ellos se afanan en elucubrar, en ver la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio, y él les da voz y les deja que imaginen y que hablen en voz alta.

Es autor de la novela 'Los que esperan su duelo (Berenice, 2021)', un retrato desgarrador de la guerra en Colombia en el que se alerta sobre los efectos demoledores de la ausencia, la desmemoria y el olvido; con este relato resultó finalista del VI Premio Albert Jovell de Novela, auspiciado por la Fundación para la Protección Social de la OMC.

También es autor de 'El gobierno de los bánvaros (Utopía, 2016)', una novela que recrea el vehemente estado emocional de un país 'democrático' en pleno éxtasis bélico a través de su figura presidencial.

Licenciado en Ingeniería Agroforestal por la Universidad de Nariño (Colombia), con máster en Agroecología y diplomatura de Estudios Avanzados en el Área de Sociología, combina su faceta literaria con su labor como investigador del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) en la vertiente de la socioecohidrología de los agroecosistemas.

