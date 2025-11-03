El alumnado del CEIP Jesús María de Jaén retoma las clases presenciales en espacios del centro no afectados por daños

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alumnado del CEIP Jesús María, de Jaén, ha retomado este lunes las clases presenciales en espacios disponibles en el propio centro, tras la clausura del edificio principal por los daños detectados el pasado 27 de octubre.

Un regreso que se ha producido "sin incidencias, incluyendo el aula matinal, cumpliendo el horario habitual establecido", según han informado a Europa Press desde la Junta de Andalucía.

La decisión de volver a la actividad presencial --la pasada semana hubo vía telemática-- se comunicó el viernes, tras una reunión del delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, investigación e Innovación, Francisco José Solano, con la dirección del centro y representantes de la Asociación de Madres y Padres (Ampa).

En el encuentro, trasladó que, una vez conocidos a través de los técnicos municipales los daños ocasionados por las filtraciones de agua del 27 de octubre, se había trabajando en posibles alternativas de traslado en diferentes ubicaciones de Jaén "para garantizar una normal actividad y segura de todo el alumnado".

Ese informe de actuación e inspección técnica sobre el edificio afectado ha recomendado mantenerlo cerrado al uso hasta llevar a cabo una evaluación técnica más precisa por los servicios competentes, que garantice la ausencia de riesgo para los usuarios.

De este modo, "con el objetivo principal de priorizar la seguridad del alumnado y del personal docente", se ha optado por "mantener a todo el alumnado en los cuatro edificios anexos de los que dispone el centro", recuperando la actividad lectiva presencial desde este lunes.

Estos inmuebles, independientes del edificio principal donde se han ocasionado los daños, "disponen de espacios suficientes para reubicar a todo el alumnado" del colegio Jesús María.

Para ello, en colaboración con el equipo docente y directivo del centro y conociendo de primera mano los espacios disponibles, se han establecido las aulas necesarias, "garantizando que todos los grupos mantengan su horario habitual y continúen con el desarrollo normal del curso".

Solanó explicó que esta situación se mantendrá "hasta que los trabajos de reparación y revisión, por parte del Ayuntamiento, finalicen y permita valorar una posible vuelta al edificio principal", garantizando plenamente las condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad educativa.

El delegado de Desarrollo Educativo ha agradecido la colaboración del equipo directivo, así como "la comprensión y colaboración de toda la comunidad educativa". "La prioridad es asegurar que el alumnado vuelva cuanto antes a la normalidad, pero siempre en condiciones adecuadas de seguridad", destacó.