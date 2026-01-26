La Junta impulsa el talento digital en Huelva con 45 nuevas plazas gratuitas para un curso de IA

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo lanza para el primer trimestre de 2026 un nuevo curso del programa de Formación para el Empleo en Tecnologías 5G para impulsar el talento digital en la provincia de Huelva. En concreto, se ha abierto el plazo para 45 plazas gratuitas para capacitarse en 'Programación en IA y Big Data' que se desarrollará durante los próximos meses de marzo y abril.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Huelva, Juan Carlos Duarte, ha señalado que "esta formación busca mejorar las competencias y abrir nuevas oportunidades laborales con tecnologías de vanguardia, con un alto grado de inserción laboral".

"Se trata de la segunda convocatoria que traerá a Huelva una formación puntera orientada a los nuevos sectores productivos a través de nueve cursos en las materias de 'Programación en Inteligencia Artificial y Big Data para entornos 5G' para comienzos del próximo mes de marzo, 'Programación en IoT, IA y Smart City' para el mes de mayo, y 'Programación en Realidad Virtual y Realidad Aumentada', previsto para septiembre", ha abundado el delegado.

Así, Duarte ha explicado que en los próximos dos años el programa "desarrollará un total de 84 nuevos cursos, nueve de ellos se celebrarán en la provincia de Huelva, concretamente en el edificio de La Lonja del Puerto de Huelva, sumándose a los nueve anteriores impartidos desde 2023". Por otra parte, el titular de Empleo ha destacado que "por estos cursos han pasado hasta 305 alumnos que han completado su formación, de los cuales, 23 de estos alumnos han participado en las tres formaciones ofrecidas".

Con respecto a esta nueva convocatoria 2026-27, las solicitudes podrán realizarse de manera telemática a través de la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería, en la web formacionen5g.es o enviando un correo a info@formacionen5g.es y el plazo de inscripción para el primero de ellos, sobre 'Programación en IA y Big Data', finaliza el próximo 11 de febrero.

CAPACITACIÓN EN ENTORNOS 5G

Este programa, pionero en España e impulsado por la Consejería de Empleo en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación, tiene como objetivo dar respuesta a los nuevos retos del mercado laboral relacionados con la digitalización, mejorar las oportunidades laborales de las personas participantes y reforzar la competitividad de las empresas andaluzas.

El delegado de Empleo ha incidido en que "cada curso tiene una duración de 150 horas, distribuidas en ocho semanas, y se imparte en modalidad mixta, combinando un 80% de formación online con un 20% de tutorías presenciales en el centro de formación Galilea, en la capital granadina". "La formación, valorada en unos 2.000 euros por alumno, es completamente gratuita y no requiere conocimientos previos en informática, aunque sí una titulación mínima como Bachillerato, ciclo formativo de grado medio o superior, certificado de profesionalidad de nivel 3, grado universitario o equivalente", ha explicado.

Estas formaciones gratuitas cuentan con 45 plazas por curso y están dirigidas prioritariamente a personas desempleadas, aunque se reserva un 30% de vacantes para personas ocupadas que quieran actualizarse en competencias digitales para mejorar sus oportunidades laborales. Al finalizar el curso se hará entrega de un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, para certificar la formación completada.

Esta edición del programa será desarrollada nuevamente por la UTE formada por Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación, en la que la primera es la encargada de dotar a los centros de formación de tecnología 5G y de los recursos técnicos necesarios. Por su parte, Integra Conocimiento & Innovación asume la impartición de las especialidades formativas, aportando también un equipo docente especializado y una metodología práctica orientada al desarrollo de proyectos reales y a la mejora efectiva de la empleabilidad del alumnado.