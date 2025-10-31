El alumnado del CEIP Jesús María, de Jaén, volverá el lunes a clase en espacios disponibles del propio centro

Reunión con responsables del CEIP Jesús y María y de su ampa. - JUNTA

JAÉN 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alumnado del CEIP Jesús María, de Jaén, retomará el próximo lunes, 3 de noviembre, las clases presenciales en espacios disponibles en el propio centro, tras la clausura del edificio principal por los daños detectados el pasado lunes.

Así lo ha indicado en una nota el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, investigación e Innovación, Francisco José Solano, tras la reunión que ha mantenido este viernes con la dirección del colegio y representantes de la Asociación de Madres y Padres (Ampa).

En este encuentro, ha informado de las actuaciones realizadas para la reubicación del escolares, una vez conocidos a través de los técnicos municipales los daños ocasionados por las filtraciones de agua del pasado 27 de octubre.

Solano ha detallado que "se ha estado trabajando en posibles alternativas de traslado en diferentes ubicaciones de la capital jiennense para garantizar una normal actividad y segura de todo el alumnado", una vez conocido el informe técnico del Ayuntamiento.

Este informe de actuación e inspección técnica sobre el edificio afectado ha recomendado mantenerlo cerrado al uso hasta llevar a cabo una evaluación técnica más precisa por los servicios competentes, que garantice la ausencia de riesgo para los usuarios.

"Con el objetivo principal de priorizar la seguridad del alumnado y del personal docente del centro, la Delegación Territorial, en coordinación con la dirección del centro y en estrecho contacto con el Ayuntamiento de Jaén, ha decidido mantener a todo el alumnado en los cuatro edificios anexos de los que dispone el centro, por lo que se recuperará así la actividad lectiva presencial a partir del lunes de la semana que viene", ha explicado.

Estos inmuebles, independientes del edificio principal donde se han ocasionado los daños, "disponen de espacios suficientes para reubicar a todo el alumnado" del colegio Jesús María.

Para ello, en colaboración con la dirección del centro y conociendo de primera mano los espacios disponibles, se van a establecer las aulas necesarias, "garantizando que todos los grupos mantengan su horario habitual y continúen con el desarrollo normal del curso".

IMPLICACIÓN

Igualmente, desde primera hora de la mañana el equipo docente y directivo del CEIP se encuentra trabajando para acondicionar los edificios anexos e independientes donde se desarrollarán las clases.

"El profesorado, con gran implicación, está colaborando activamente en la organización de las aulas, la distribución del material escolar y la adecuación de los espacios, con el objetivo de que todo esté preparado para recibir al alumnado en las mejores condiciones posibles y garantizar una vuelta a la presencialidad segura y ordenada", ha afirmado.

Esta situación se mantendrá "hasta que los trabajos de reparación y revisión, por parte del Ayuntamiento, finalicen y permita valorar una posible vuelta al edificio principal", garantizando plenamente las condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad educativa.

El delegado de Desarrollo Educativo ha agradecido la colaboración del equipo directivo, así como "la comprensión y colaboración de toda la comunidad educativa". "La prioridad es asegurar que el alumnado vuelva cuanto antes a la normalidad, pero siempre en condiciones adecuadas de seguridad", ha concluido.