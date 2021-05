El alumnado de la UJA se examina de 762 asignaturas en segunda convocatoria ordinaria, marcada por la presencialidad

JAÉN, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de la Universidad de Jaén (UJA) se examina de 762 signaturas en la segunda convocatoria ordinaria, que se lleva a cabo desde el pasado 21 de mayo y hasta el 5 de junio con la presencialidad como norma general.

La vicerrectora de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas, Hikmate Abriouel, ha señalado este martes a Europa Press que "en estos momentos todos los exámenes se están desarrollando con total normalidad".

"Se están realizando en formato presencial, de acuerdo con las circunstancias sanitarias vigentes. En este momento, no hay restricción de movilidad ni estado de alarma. Por lo tanto, hay que procurar la máxima presencialidad posible siguiendo todas las medidas sanitarias, distancia social, medidas de prevención tanto en el aula como fuera de ella", ha declarado.

En este sentido, ha explicado que se ha publicado una instrucción específica para esta convocatoria así como para la extraordinaria 2, prevista del 21 de junio al 10 de julio, con el objetivo de que "estos exámenes en las mejores condiciones posibles". Igualmente, se ha preparado "una guía rápida para el estudiantado" donde se recoge, entre otras cuestiones, las medidas de prevención e higiene que debe seguir.

En la citada instrucción figuran diversas consideraciones de obligado cumplimiento para, de acuerdo con el protocolo sanitario que emana de las normas dictadas por el Ministerio de Sanidad y la Junta, "compatibilizar la presencialidad en los exámenes con el aseguramiento del bienestar y la salud de todos los colectivos de la comunidad universitaria implicados".

Entre otras cuestiones, recuerda que "se deben cumplir las restricciones de las autoridades sanitarias, tal como se establece en los planes de prevención, protección y vigilancia covid-19 para los centros (edificios o grupos de edificios) establecidos en sus Campus y en las 'Medidas generales de desarrollo de las pruebas presenciales del curso 2020-2021', elaborados por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

Una vez determinada la planificación y organización de los exámenes presenciales, cada docente responsable de la asignatura comunicará, a través de la plataforma de docencia virtual, la asignación del estudiantado a cada aula, con el fin de que cada estudiante conozca previamente el aula a la que debe acudir y el profesorado tenga control sobre qué estudiantes están en cada aula.

ADAPTACIÓN EN DETERMINADOS CASOS

Además, "se garantizarán los legítimos derechos a la evaluación del estudiantado que se encuentra en determinadas circunstancias asociadas a la covid-19". Para ello, se adaptará la evaluación a la modalidad no presencial para aquellos estudiantes que no puedan realizar una evaluación presencial (incluida la prueba de incidencia) debido a las siguientes situaciones: pertenecer a grupos de riesgos debidamente acreditado, presentar síntomas compatibles con la covid-19, no haber finalizado el periodo de aislamiento o estar en cuarentena domiciliaria.

Estas mismas circunstancias se plantean como causas para que el profesorado no realice de forma presencial las pruebas a su estudiantado. "Sin embargo, los exámenes finales de sus asignaturas se realizarán en modalidad presencial establecida en la guía docente y para ello el departamento responsable velará por su desarrollo en este formato, apoyándose en el profesorado perteneciente a la misma área/departamento responsable de dicha asignatura", se añade al respecto en las citadas instrucciones.

Por otro lado, también "se debe facilitar la evaluación en la modalidad no presencial" a los estudiantes internacionales matriculados en la Universidad de Jaén que no hayan podido trasladarse a ella "debido a las circunstancias sanitarias a nivel internacional o en caso de tener que regresar a sus países de origen, debido al confinamiento".

Para el desarrollo de los exámenes presenciales en las condiciones de limitación

de aforo, "el profesorado tiene la obligación de participar en los turnos de

vigilancia de exámenes de su departamento con el fin de brindar apoyo en aquellas asignaturas que requieran de más personal, debido al mayor número de estudiantes". Para ello, los departamentos coordinarán la asignación de docentes y la "distribución de estos turnos de forma equitativa y coherente entre las distintas asignaturas".