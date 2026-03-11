Alumnado de la Universidad de Jaén realizará prácticas en la Fiscalía Provincial

Firma del convenio para la realización de prácticas en la Fiscalía Provincial. - UJA

JAÉN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alumnado de la Universidad de Jaén podrá realizar prácticas académicas externas curriculares en la Fiscalía Provincial, donde podrán conocer desde dentro sus funciones y lograrán "un plus" en su currículum.

El rector, Nicolás Ruiz, y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, han firmado este miércoles este convenio de cooperación educativa en un acto que también ha contado con la vicerrectora de Enseñanzas Oficiales, Hikmate Abriouel, y la fiscal jefa de la Fiscalía jiennense, Pilar Sánchez Alcaraz.

Ruiz ha destacado que la colaboración entre ambas instituciones va a permitir al estudiantado aplicar sus conocimientos académicos en un entorno profesional, mejorando su empleabilidad y competencias, lo que se traduce en "oportunidades reales y tangibles".

"Con este acuerdo, nuestros estudiantes van a salir de las aulas para ver cómo se defiende la legalidad desde dentro. Queremos que nuestro estudiantado del ámbito jurídico toque la práctica legal, que sienta el peso de la responsabilidad de un fiscal y que aprenda el oficio de manos de los mejores profesionales", ha declarado.

En este sentido, ha considerado que realizar prácticas curriculares en la Fiscalía "es mucho más que aprender leyes, es aprender ética, es ganar confianza y es, en definitiva, prepararse para un mercado laboral cada vez más exigente".

El rector ha añadido que, con este tipo de acuerdos, la UJA ofrece un salto de calidad a su estudiantado, al suponer estas prácticas un plus en su currículum y facilitar su inserción laboral. "Es un hecho contrastado que cuando un estudiante realiza prácticas en instituciones o empresas, sus opciones de encontrar un buen trabajo, acorde a los estudios realizados, aumentan de forma considerable", ha dicho.

En este punto, además, ha recordado que la tasa de inserción laboral del estudiantado de la UJA está por encima de la media de las universidades andaluzas, rozando el 60 por ciento en enseñanzas de grado y con más del 75 por ciento en formación de máster y doctorado.

Por su parte, la fiscal superior de Andalucía ha señalado que "la formación y la educación son herramientas imprescindibles para avanzar como sociedad". Al hilo, ha afirmado que estas prácticas "va a facilitar a estudiantes de la Universidad de Jaén que se acerquen al ministerio fiscal y conozcan las funciones que realizan".

"Veo muy importante que se haya promovido este convenio y que sea con la Fiscalía Provincial de Jaén, de la que quiero destacar su disponibilidad para impulsar proyectos y actividades", ha declarado Tárrago.

Ha valorado, igualmente, que con este convenio se estrechan lazos entre ambas instituciones, siendo "una muestra más de la alianza de la UJA y la Fiscalía", y se fomenta la formación, "ampliando los conocimientos de los estudiantes".