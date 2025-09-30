Alumnas de cinco provincias participan en el certamen 'Las que contarán la ciencia' creado por la Universidad de Córdoba

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El certamen de monólogos de divulgación para alumnas 'Las que contarán la ciencia', creado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba (UCO) en el marco del 11F 'Día de la mujer y la niña en ciencia', continúa ampliando sus fronteras y en la nueva convocatoria que abre este miércoles podrán participar alumnas de Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla.

Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que ha detallado que las estudiantes de tercer ciclo de Primaria, Secundaria y Bachillerato de estas cinco provincias podrán enviar sus vídeos-monólogos en el que traten de manera divulgativa algún aspecto relacionado con el tiempo, ya sea físico, biológico, histórico o ambiental, entre otros.

El vídeo deberá tener una duración de entre tres y cinco minutos y se podrá enviar a través un formulario ('https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePxUXAuBmjUUNZ2sGW...') entre el 1 y el 17 de octubre. El enlace se activará a partir de este miércoles 1 de octubre.

Los vídeos serán evaluados por diferentes comisiones que elegirán a las nueve finalistas (tres por cada una de las tres categorías) de cada una de las provincias. Estas finalistas representarán su monólogo en la final provincial correspondiente que se celebrará a lo largo del mes de noviembre. La final cordobesa tendrá lugar el 12 de noviembre.

Las ganadoras provinciales de cada categoría dispondrán de unos días para, con ayuda del personal de la universidad de su provincia, montar y grabar un nuevo vídeo definitivo de estilo Tik-Tok que se emitirá en la final regional. Esta final será en modalidad online y tendrá lugar el viernes 12 de diciembre de 2025. En ella, el jurado elegirá a las tres ganadoras definitivas de Primaria, Secundaria y Bachillerato quienes tendrán la oportunidad de actuar en el espectáculo 'Las que cuentan la ciencia' 2026 en el Teatro Góngora de Córdoba, junto a las divulgadoras que integran el programa de dicho espectáculo.

Las bases del certamente están disponibles en 'https://www.uco.es/ucci/images/documentos/convocatorias/Base...'

'Las que contarán la ciencia', que se realiza gracias a la colaboración de las UCC de las universidades de Almería, Granada, Jaén y Sevilla, es una acción diseñada por los vicerrectorados de Política Científica, a través de la UCCi, e Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, a través de la Unidad de Igualdad, y está contemplada dentro del XII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.