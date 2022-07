Álvarez (UGT) muestra "toda su solidaridad" a Lastra y pide "no dar más importancia" a una decisión "personal"

SEVILLA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha mostrado este martes todo su "soporte y solidaridad" para la exvicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra que ha dimitido de este cargo por cambios recientes en su vida personal que le han obligado a tomar una baja laboral prolongada.

Así lo ha señalado en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha llamado a no dar "mucha más importancia a decisiones que parecen personales".

En este sentido, ha señalado que "hay personas que acuden a una baja" y "los días de maternidad están muy tasados". "Casi siempre tiene más que ver con la cría de los hijos recién nacidos que del proceso de gestación, pero creo que tampoco hay que darle mucha más importancia a decisiones que parecen personales", ha concluido.

Lastra explicó que el cargo de número dos del PSOE es una tarea "muy exigente en tiempo, esfuerzo y desvelos" y por tanto ha decidido apartarse. "En los últimos meses se han producido cambios importantes en mi vida personal que me exigen tranquilidad y reposo y que, en las dos últimas semanas, me han obligado a tomar una baja laboral que se va a prolongar aún un tiempo", ha explicado en un documento en el que no aparecen las siglas del partido.

"Por todo ello, y ante la dificultad de compaginar las exigencias de reposo y cuidados, imprescindibles en mi situación actual, con la intensidad que exige la dirección del Partido, he presentado mi dimisión como Vicesecretaría General del Partido Socialista Obrero Español", trasladó.