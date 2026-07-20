Álvaro Zancajo y María Pastor serán los senadores de Vox en representación de la comunidad

Archivo - Álvaro Zancajo, en su toma de posesión como miembro del consejo de administración de RTVA - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actual miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza (RTVA) Álvaro Zancajo y la directora de la Oficina Municipal de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla, María Pastor Pérez-Angulo, serán los senadores de Vox en representación de la comunidad.

El plazo para la presentación, en el registro del Parlamento andaluz, de propuestas a senadores en representación de la comunidad en la XIII legislatura ha finalizado este lunes.

Como se recordará, de acuerdo con los resultados de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, al PP-A le correspondían cinco senadores; al PSOE-A, tres, y a Vox, uno, como en la anterior legislatura. No obstante, el PP-A se quedará finalmente con cuatro porque cede uno a Vox, en virtud del acuerdo de gobierno suscrito por ambas formaciones.

Vox ha registrado este mismo lunes un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, proponiendo a Álvaro Zancajo como senador en representación de la comunidad.

Como se recordará, la Oficina de Andaluza contra el Fraude y la Corrupción admitió este mes la denuncia presentada por Adelante Andalucía y ha abierto una investigación sobre Álvaro Zancajo por ejercer como "director de comunicación" de Vox y "no cumplir con el reglamento de incompatibilidad" del Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza, al que pertenece en representación del partido de Santiago Abascal.

Por otro lado, Vox contará como senadora con María Pastor Pérez-Angulo, que ha sido candidata del partido en listas a autonómicas, municipales y generales y que actualmente ejerce como directora de la Oficina Municipal de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla.

Este nombre no ha sido registrado formalmente por Vox, sino que lo ha hecho el PP-A en su propuesta de cinco senadores, de los que uno es cedido a dicha formación.

En la anterior legislatura Vox contaba con Paloma Gómez como senadora por la comunidad.