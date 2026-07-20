PP-A renueva a Arenas y propone al presidente del Parlamento, su expresidenta en Sevilla y un exdiputado como senadores

Archivo - El senador del PP Javier Arenas durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Parlamento andaluz ha vuelto a proponer a quien fuera presidente del PP-A Javier Arenas como senador por designación autonómica, al tiempo que ha postulado también como candidatos a ocupar un escaño en la Cámara alta al todavía presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre --que ya ha presentado su renuncia a dicho cargo, que será efectiva esta misma semana--, a la que fuera presidenta del PP provincial de Sevilla Virginia Pérez y al exparlamentario andaluz por Málaga Francisco Javier Oblaré.

Así se recoge en el escrito, consultado por Europa Press, que el Grupo Popular ha registrado en el Parlamento andaluz con los nombres de los candidatos que propone como senadores por designación autonómica tras las elecciones celebradas el pasado 17 de mayo.

El Pleno del Parlamento andaluz se reunirá este jueves, 23 de julio, para celebrar una sesión en cuyo orden del día figura la designación de senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante una votación que se llevará a cabo en esa jornada, de ahí que los grupos parlamentarios hayan tenido ya que registrar sus propuestas de candidatos para ocupar las nueve plazas de senadores que corresponden a la Cámara autonómica.

En virtud del resultado de dichos comicios, en los que el PP-A ganó con 53 diputados, a dos de los 55 que otorgan mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, mientras que el PSOE-A se quedó con 28 escaños y Vox con 15, al Grupo Popular le corresponde proponer a cinco senadores y al Socialista a tres, mientras que Vox tiene derecho a proponer a un senador.

No obstante, el acuerdo de gobierno para esta legislatura que el PP-A y Vox suscribieron a principios de este mes de julio y que posibilitó la tercera investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta contempla que el Grupo Popular ceda a Vox uno de sus cinco candidatos al Senado.

Por ello, el Grupo Popular ha registrado dos escritos con los candidatos que postula a la Cámara alta. En uno figuran los cuatro nombres citados de Javier Arenas, Jesús Aguirre, Francisco Javier Oblaré y Virginia Pérez, mientras que como adenda a ese escrito ha propuesto a María Auxiliadora Pastor Pérez Angulo como senadora, si bien este nombre es el que está vinculado a Vox para cumplir el acuerdo de cederle a este partido uno de los cinco nombres que corresponde plantear al PP-A.

En la duodécima legislatura recién finalizada, ocupaban plaza en el Senado por designación del Parlamento andaluz a propuesta del PP-A Javier Arenas Bocanegra --que es actualmente portavoz adjunto del Grupo Popular en la Cámara alta--, Jesús Caicedo, Inmaculada Rodríguez Hernández, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador y Teresa Ruiz-Sillero.

De esta manera, en relación a la legislatura anterior, por parte del PP-A solo repite entre sus propuestas a senadores autonómicos el que fuera también ministro Javier Arenas, mientras que se estrenan como candidatos Jesús Aguirre, Virginia Pérez y Francisco Javier Oblaré.

Jesús Aguirre ha renunciado a la presidencia del Parlamento andaluz tars ser reelegido para dicho cargo en la sesión constitutiva de la XIII legislatura que se celebró el pasado 11 de junio también en virtud del acuerdo de gobierno del PP-A y Vox, que contempla igualmente que Vox ocupe la vicepresidencia primera del Parlamento, actualmente en manos de la diputada 'popular' Ana Mestre.

Dicho acuerdo ha motivado que Jesús Aguirre renuncie a la presidencia del Parlamento y el PP-A proponga para relevarle a Ana Mestre, quien, de esta manera, dejará vacante la vicepresidencia primera del Parlamento, que podrá ser ocupada por quien proponga Vox.

Por su parte, Virginia Pérez fue presidenta del PP provincial de Sevilla y, tras haber sido parlamentaria autonómica en la pasada legislatura, no concurrió en las listas del PP-A en los comicios del 17 de mayo, por lo que ya no era diputada.

Tampoco Francisco Javier Oblaré ha repetido como parlamentario autonómico en la recién estrenada legislatura, tras haber sido diputado del PP-A en la anterior que finalizó con la convocatoria de las elecciones del 17 de mayo.