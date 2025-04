Amaral, Orozco, Manuel Carrasco, Sabina y Leiva, en los conciertos 2025 'Sabor Granada'

GRANADA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva temporada de conciertos 2025 'Sabor Granada' llevará a la Plaza de Toros de la capital entre el 25 de abril y el 18 de octubre a bandas y artistas como JC Reyes, Maka, Manuel Carrasco, Myke Towers, Amaral, Antonio Orozco, Joaquín Sabina y Leiva con un aforo estimado de 9.000 personas por actuación.

El diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, junto al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, y el concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, han presentado este miércoles la programación de la nueva temporada de este ciclo que busca situar a 'Sabor Granada' en el "epicentro de la cultura y el ocio de primer nivel, alcanzando a nuevos públicos y reforzando la imagen de Granada como tierra de talento, sabor y creatividad".

Además, el diputado ha resaltado que "hemos vuelto a participar en esta temporada de conciertos porque así contribuimos al posicionamiento de Granada como un referente gastronómico y musical. Estamos generando un impacto en la provincia a nivel socioeconómico y generando empleo, a la vez que lo convertimos en una oportunidad excelente para la promoción de la gastronomía granadina, dando a conocer nuestros productos agroalimentarios".

Por su parte, el concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, ha señalado que "esta colaboración refuerza nuestra gran apuesta de futuro que es la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura en 2031, y que está presente en este cartel y en la propia esencia de esta temporada. Porque la Cultura, en Granada, no es un añadido, si no que es una forma de vivir. Por eso, no es casualidad que, de nuevo, la temporada de la OCG comience en este recinto. Será a principios de septiembre y es una cita que reúne de forma multitudinaria a un público ávido de disfrutar de nuestra mejor música clásica".

ARTISTAS

El calendario de actuaciones para este gran evento ya está confirmado e incluye a artistas de renombre como son JC Reyes el 25 de abril, Maka el 16 de mayo, Manuel Carrasco los días 23 y 24 de mayo, Cano el 25 de mayo, Myke Towers el 1 de junio, Amaral el 12 de julio, la Orquesta Ciudad de Granada el 5 de septiembre, Pecos el 19 de septiembre, Antonio Orozco el 20 de septiembre, Joaquín Sabina los días 25 y 27 de septiembre, y Leiva el 2 de octubre.

Con un aforo estimado de 9.000 personas por concierto, este evento se consolida como una de las principales citas culturales del año en Andalucía, con la posibilidad de ampliar el cartel a nuevas propuestas que actualmente se están valorando.

'Sabor Granada' estará presente de forma destacada en toda la comunicación del festival, desde la exhibición del emblema en todos sus espacios hasta la producción de 150.000 vasos con el logo de la marca para su uso en los diferentes conciertos.

La iniciativa está organizada por PRO VENUE Gestión de Instalaciones y Eventos S.L., empresa responsable de la programación y producción de los conciertos en la Plaza de Toros de Granada.