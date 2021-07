Ambrosio, tras su exhoneración judicial, señala que hay "quién ha intentado sacar tajada" política

CÓRDOBA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, una vez que el Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba ordenó el pasado viernes el archivo de la causa abierta contra ella y su marido, por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio, y que será firme "el próximo miércoles", ha señalado este lunes que, a cuenta de este asunto, "ha habido quién ha intentado sacar tajada con este procedimiento" en el ámbito político.

En este sentido y en rueda de prensa, Ambrosio ha lamentado que, durante los cinco meses que ha estado abierta la investigación, ha venido sufriendo "un juicio paralelo", llegándose a pedir su dimisión, en este caso por parte de Cs, aunque el supuesto delito, de cuya comisión ha sido ahora exhonerada, no tenía relación con el ejercicio de su cargo público.

A pesar de ello, dicha estrategia contra ella, según ha argumentado, no ha dado resultado porque "la realidad ha sido más tozuda", puesto que se han emitido hasta tres informes, recabados en el marco de la investigación judicial, en los que tres administraciones públicas diferentes han establecido que Ambrosio y su marido no pudieron cometer un delito contra la ordenación del territorio, ya que la ejecución de un zuncho en el mardo de unas obras en una casa de su propiedad en Obejo no afectaron a una vía pecuaria pública aledaña, en este caso la Cañada Real Soriana.

Así lo han determinado, en sendos informes técnicos, el Ayuntamiento de Obejo, la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía, lo que llevó e la Fiscalía Provincial de Córdoba, que en su momento instó a la apertura de la investigación judicial tras una denuncia de la Policía Autonómica, a pedir que se archivara el caso, como así lo ha decidido finalmente el mencionado juzgado cordobés.

Hasta que ha llegado ese momento, Ambrosio, según ha afirmado, ha practicado la "transparencia" informativa sobre el procedimiento seguido contra ella, dada su condición de cargo público, aclarando que lo ha hecho con "prudencia, para no entorpecer" su línea de defensa, que ha coincidido, "desde el principio", con lo que finalmente "han acreditado" los mencionados informes.