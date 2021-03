Ambrosio (PSOE) dice que cumple con "la normativa del partido" para no dimitir por su investigación

CÓRDOBA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha asegurado este lunes que en estos momentos cumple con "la normativa del partido" para no dimitir por su investigación, pendiente de declarar ante el juez junto a su marido, por la supuesta comisión de un delito contra la ordenación del territorio al realizar obras en la finca de su propiedad en el núcleo de Estación de Obejo, entre Obejo y Villaviciosa, junto a la Cañada Real Soriana.

En una rueda de prensa, la concejal ha explicado que ella es "consciente de los detalles del código ético" del PSOE, de manera que está "terminando de elaborar el informe que a lo largo del día" elevará a la comisión de ética y garantías a nivel federal, que "quedará lo más completo posible", para lo que ha trabajado durante las últimas semanas, según ha defendido.

Al respecto, ha precisado que "el procedimiento que establece la dimisión de los cargos públicos no es ahora mismo", sino que "tendría que ser el inicio del juicio oral", por lo que tras informar a la citada comisión, se pone a disposición de lo que decida.

De este modo, ha remarcado que "el reglamento establece que si hay juicio oral, tendría que dimitir", si bien ha apuntado que tiene "la tranquilidad" de que cumple con "la normativa del partido desde el primer momento, informando a la comisión de garantías", por lo que entiende que no tiene que "dar ningún paso en este momento, nada más que el de informar".

En este sentido, ha mostrado su "confianza absoluta en el procedimiento judicial", en el que con sus argumentos y documentos "sean suficientes para el archivo", a la vez que ha remarcado que no va a "poner en riesgo" su defensa ni la de su marido, apostillando que "la presunción de inocencia es lo que toca" en esta situación que ha calificado de "preocupante".

Además, ha aseverado que se siente "apoyada y respaldada" por el PSOE local y provincial y va a seguir ejerciendo como portavoz del PSOE, porque dimitir "sería reconocer algo que no existe", según ha planteado, puntualizando que "absolutamente nadie" del partido le ha pedido que dimita, sino que le han mandado mensajes de "cariño" y apoyo ante los "días duros".

Tras subrayar que confía en que "el procedimiento se va a archivar", Ambrosio ha declarado que ahora mismo sus esfuerzos no están en su "recorrido político", sino en que la situación para la que entregado toda la documentación "pase por el archivo del procedimiento". "No tengo la cabeza para ninguna otra cosa que no sea eso", ha manifestado.