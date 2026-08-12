Amigos de Ategua, ante la gran demanda, amplía hasta 300 las plazas para ver el eclipse en el yacimiento cordobés

Asistentes a la actividad 'Las Lunas de Ategua', organizada por la Asociación Amigos de Ategua en el yacimiento, en una imagen de archivo. - ASOCIACIÓN AMIGOS DE ATEGUA

CÓRDOBA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Amigos de Ategua, que organiza este miércoles una observación del eclipse solar este mismo día 12 de agosto desde el privilegiado lugar que constituye dicho enclave arqueológico, cercano a Córdoba capital, ante la gran demanda de solicitudes que ha recibido para poder disfrutar del evento astronómico desde Ategua, pues han sido más de 900 para las 200 plazas inicialmente habilitadas, ha decidido ampliarlas hasta un máximo de 300.

Así lo ha anunciado, en declaraciones a Europa Press, la presidenta de la referida asociación, Guadalupe Morcillo, quien ha achacado el "haber tenido tantas solicitudes", a la "buena difusión" que se ha hecho de la actividad, que cuenta con el respaldo de la Diputación de Córdoba, y también gracias a que han "conseguido el objetivo de que Ategua llegue a muchos ciudadanos y conozcan dónde" está el yacimiento "y qué existe", y "eso ha sido la causa fundamental de que se haya disparado el número de solicitudes".

Por eso, ante las cerca de 900 solicitudes de inscripción para participar en la actividad, en la asociación han "consultado" si podían ampliar el aforo inicialmente previsto para ver el eclipse en un yacimiento arqueológico que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), que alberga restos constructivos que constatan la ocupación del lugar desde el Calcolítico hasta la Edad Media, y que ahora acogerá una actividad singular, con la colaboración, también, de la Junta de Andalucía, responsable del enclave arqueológico.

De esta forma, "al final" celebrarán la actividad para "unas 250 a 300" personas, siendo ese el número máximo posible, dadas las características del "emplazamiento del yacimiento", pues, "aunque está en una zona rural de la campiña y muy amplio", al "meter mucha gente" en el yacimiento se corren "riesgos de incendios y de seguridad", concluyendo que "el límite" de personas que podrán "atender bien" es de entre 250 y 300.

En cuanto a lo que tiene de especial la contemplación del eclipse solar desde Ategua, Guadalupe Morcillo ha asegurado que, de por sí, los atardeceres en el yacimiento son "maravillosos", con lo que imagina que "el eclipse será una gozada verlo desde allí, rodeados de la muralla orientalizante" y de toda la historia que representa Ategua, que "no solo es romana" y que tiene "un valor impresionante", pues esta milenaria urbe ha tenido periodos "íbero, tartésico, musulmán, romano" y estuvo habitada hasta la Edad Media.

LA ACTIVIDAD

La observación del eclipse se desarrollará desde la cara Noroeste del enclave arqueológico de Ategua, situado a seis kilómetros de la barriada periférica cordobesa de Santa Cruz. El enclave de Ategua está situado en una loma a casi 300 metros sobre el nivel del mar, dominando el horizonte, permitiendo una visión privilegiada del Oeste, punto cardinal en el que al atardecer de mañana miércoles podrá observarse el primer eclipse total de sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo.

El evento está programado a partir de las 19,30 horas, dado que, "aunque Córdoba no está situada en la franja de totalidad, sí gozará de una visión casi completa del mismo, comenzando a verse a las 19,50 horas, teniendo su visión máxima a las 20,37 horas, y finalizando a las 21,30 horas, aproximadamente".

En Ategua el eclipse alcanzará una magnitud de 0,96, "lo que implica que casi la totalidad del disco solar quedará cubierto por la Luna". La observación estará dirigida de manera divulgativa por el director de la Escuela Municipal de Astronomía de Villanueva de Córdoba, Juan Gómez Coleto.

Las plazas previstas para esta observación, limitadas y gratuitas, previa inscripción en la web de Amigos de Ategua ('www.ategua.es') se cubrieron en su totalidad "el primer día" en el que se dio a conocer, y ahora se ha ampliado, de las 200 inicialmente previstas, hasta un máximo de 300, para las personas que habían solicitado su inscripción. La Asociación Amigos de Ategua ha publicado en su web distintas recomendaciones de seguridad para esta observación, advirtiendo de los riesgos de realizarla sin los elementos adecuados.