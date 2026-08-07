Aminer distribuirá más de 12.700 agendas escolares en Andalucía para difundir la importancia de la minería

Imagen de la agenda escolar de Aminer para el curso 2026/2027. - AMINER

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La agenda escolar editada por la asociación de la minería metálica Aminer cumple el próximo curso una década, durante la que ha mantenido su propósito de difundir entre el alumnado de Primaria y Secundaria la importancia de la minería en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluida la conservación del entorno natural.

Así lo ha anunciado la entidad en una nota, donde ha detallado que la décima edición de la agenda, que se distribuirá a principios del curso 2026/2027 en centros educativos cercanos a entornos mineros, será de 12.730 ejemplares, frente a los 9.597 de la edición anterior, lo que supone un incremento de casi un 33% en solo un curso.

La publicación, que comenzó distribuyéndose fundamentalmente en centros educativos de Huelva y Sevilla debido a su tradición minera, edita ya sendas versiones en catalán y gallego. Según ha indicado Aminer, la versión catalana comenzó a distribuirse el curso pasado en colaboración con la empresa de sales potásicas y sódicas ICL Iberia, ubicada en el municipio barcelonés de Súria y socia de Aminer, que repartirá 600 copias entre los hijos e hijas de sus trabajadores con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años.

La versión en gallego se edita de la mano de la Cámara Mineira de Galicia, a la que Aminer está asociada, y tiene una tirada de 2.000 ejemplares, que también se distribuyen en centros escolares, a empresas asociadas y en eventos relevantes para el sector, como la celebración del Día de la Ciencia.

Las empresas y entidades patrocinadoras también se han incrementado, pasando de 21 en la edición anterior a 31 en esta ocasión: el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, Sandfire Matsa, Atalaya Mining, Calgovsa, Los Frailes, Pan Global, Orica, Maxam, Alto Minerals, Río Narcea, Rocaragón, Insersa, Geolén, Minas de Estaño de España, Minepro, Segeda, Tharsis Mining, Cobre Las Cruces, Cubicoff, Sema, Gaia Exploración, AGQ Labs, ALS, Ecotunel, Lithium, Mapei, Ossa, Systra Subterra, Universidad de Huelva, Weir y Worley, además de ICL, la Cámara Mineira de Galicia y la propia Aminer.

La agenda, que está ilustrada a color y adaptada al público infantil, incluye los apartados habituales de un dietario escolar, como calendarios, recordatorios de exámenes, fichas para identificar las asignaturas y al profesorado, mapas o la tabla periódica.

A esto se suman artículos de divulgación relacionados con la minería metálica, que abordan su importancia en la lucha contra el cambio climático, su uso en construcción, sanidad o en los materiales escolares, las posibles aplicaciones del cobre, consejos para ahorrar minerales en nuestro día a día, los distintos tipos de minas que existen o cómo se trabaja en ellas.

Además, sus páginas están salpicadas de curiosas anécdotas sobre estas materias primas y de información sobre los descubrimientos e innovaciones tecnológicas desarrollados por la minería. La iniciativa forma parte de las actividades de divulgación de Aminer para dar a conocer desde edades tempranas la realidad de la minería y sus valores asociados a la seguridad, la sostenibilidad y la innovación.

La publicación se repartirá a principios de próximo curso en los centros educativos, a los que Aminer y las propias compañías y entidades patrocinadoras acuden para presentar al alumnado y profesorado este interesante material didáctico.