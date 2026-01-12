Aminer incorpora a Mapei como nuevo socio - AMINER

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) ha incorporado como nueva empresa asociada a Mapei, compañía dedicada al desarrollo y fabricación de productos químicos para la construcción, con más de ocho décadas de trayectoria y presencia en más de 40 países.

Según ha detallado Aminer en una nota, con una plantilla que supera las 11.000 personas y más de 80 plantas repartidas por todo el mundo, Mapei ofrece productos para distintos ámbitos de la construcción, como morteros, sistemas de impermeabilización, refuerzo estructural o aditivos para hormigón y cemento; y también específicos para minería e infraestructuras, sistemas de aislamiento o refuerzo estructural.

De igual modo, la compañía desarrolla soluciones para una construcción eficiente y avanzada, orientadas a la reducción de las emisiones de CO2 y el impacto ambiental. Para ello, destina en torno al 5% de su facturación y el 12% de sus recursos humanos a actividades de investigación, desarrollo e innovación.

En el ámbito de la minería y la construcción subterránea, la compañía dispone de desarrollos para túneles, infraestructuras y explotaciones mineras que abarcan, entre otros, aditivos para hormigón proyectado, productos de inyección y consolidación de terrenos, sistemas de anclaje y propuestas integrales de impermeabilización. Estas soluciones se acompañan de soporte técnico especializado para proyectistas, constructoras y empresas mineras en las distintas fases de ejecución de las obras. P

Para el presidente de Aminer, Enrique Delgado, "la incorporación de Mapei permite sumar una empresa con experiencia en construcción subterránea y minería en un momento importante para el desarrollo de nuevos proyectos en el sector". Así, "supone incorporar conocimiento técnico y soluciones específicas que nos enriquecen como asociación", ha subrayado.

SOBRE AMINER

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero- Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a compañías vinculadas a la minería metálica y a su tejido auxiliar en España.

La asociación representa sus intereses y contribuye a difundir la aportación de una actividad minera desarrollada bajo criterios de sostenibilidad al conjunto de la economía.