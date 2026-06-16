Aminer incorpora como nuevo socio a Himesa, empresa familiar con más de un siglo de experiencia en el sector minero

Operativos de Himesa. - AMINER

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de minería metálica Aminer ha incorporado como nuevo socio a Himesa (Hidráulica y Mecánica Sallentina), empresa familiar fundada en Barcelona, con más de un siglo de experiencia especializada en ingeniería y mantenimiento para el sector minero.

Según ha detallado Aminer en una nota, la compañía centra su actividad en la renovación, reparación y electrificación de equipos pesados, con el objetivo de "mejorar la sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia operativa de sus clientes". Su actividad abarca áreas como "la optimización de activos en minería y construcción, así como el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a la descarbonización y la innovación técnica".

A través de sus distintas divisiones especializadas, Himesa cubre todo el ciclo de vida de la maquinaria industrial. Entre ellas han destacado a Pegasus Mine, un sistema de digitalización y gestión de flotas que permite monitorizar la producción en tiempo real incluso en entornos sin conectividad; e Himesa Battery, centrada en el diseño y fabricación de sistemas de alimentación energética y reconversión eléctrica de vehículos pesados para avanzar hacia una minería de menores emisiones.

La empresa completa su actividad con servicios de ingeniería de posventa, fabricación de recambios y formación técnica especializada, reforzando una propuesta "orientada a la modernización tecnológica y al aprovechamiento eficiente de los recursos industriales".

Según Aminer, la incorporación de Himesa supone sumar experiencia en "ámbitos clave para el futuro de la minería, como la electrificación, la digitalización y la mejora de la eficiencia operativa", además de ampliar la diversidad de comunidades autónomas representadas por Aminer, en este caso con una empresa radicada en Cataluña.

En contexto, la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) es la entidad sin ánimo de lucro que representa a las principales compañías del sector de la minería metálica y a su tejido auxiliar asociado en España, "defendiendo sus intereses y dando a conocer los beneficios que para la economía tiene el desarrollo de una actividad minera sostenible".