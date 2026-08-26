Aminer integra a Sadim como nueva empresa asociada de ingeniería y consultoría técnica

La asociación española de minería metálica (Aminer), ha integrado como nueva empresa asociada a Sadim como empresa de ingeniería y consultoría técnica especializada en minería, medio ambiente e industria. - AMINER

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de minería metálica (Aminer), ha integrado como nueva empresa asociada a Sadim como empresa de ingeniería y consultoría técnica especializada en minería, medio ambiente e industria. De esta manera, dicha entidad nacida en 1999 surgió como respuesta al proceso de diversificación económica impulsado tras la reconversión del sector minero en Asturias.

Desde entonces, la empresa ha puesto la "experiencia adquirida durante décadas de actividad minera" al servicio de "nuevos proyectos industriales". Así, según ha informado la entidad en una nota, sus ingenieros y técnicos han participado en "gran parte" de los "principales proyectos" de minería metálica desarrollados en España, en colaboración con distintas fases de explotaciones como Riotinto, Las Cruces, Aguas Teñidas, Aguablanca o Barruecopardo. Además, ha llevado a cabo la prestación de servicios a compañías nacionales e internacionales del sector.

Asimismo, la actividad de Sadim abarca ámbitos como la "seguridad industrial y la prevención de atmósferas explosivas" junto a la "restauración ambiental y la recuperación del patrimonio minero". Igualmente, entre sus actuaciones destacan los proyectos de transformación de antiguas explotaciones en espacios culturales y turísticos, para "preservar la memoria minera y generar nuevas oportunidades para los territorios vinculados históricamente a esta actividad".

De este modo, para Aminer, la incorporación de Sadim ha supuesto sumar una empresa con una "amplia experiencia técnica y un profundo conocimiento del sector minero". Mientras que puede "aportar valor" en todas las fases del ciclo de vida de una explotación, desde la investigación hasta su restauración y "cierre ordenado".