Amplia presencia de consejeros y diputados en el minuto de silencio convocado en el Parlamento andaluz

El Parlamento andaluz ha guardado un minuto de silencio este miércoles, a las 12,00 horas, por el trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo) - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz ha guardado un minuto de silencio, a las 12,00 horas de este miércoles, por el trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo) en el que al menos han fallecido 30 personas.

La presidenta del Parlamento, Ana Mestre, y una amplia representación de diputados y de consejeros del Gobierno andaluz han guardado el minuto de silencio ante la fachada principal del antiguo hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, sede de la institución.

Han estado presentes el portavoz del grupo del PP-A, Toni Martín; las portavoces adjuntas del grupo del PSOE-A, María Márquez y Ángelez Férriz, y los portavoces de los grupos Vox, Javier Cortés; de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y de Por Andalucía, Antonio Maíllo, junto a diputados de todos estos grupos y trabajadores del Parlamento.

Asimismo, ha habido una amplia representación del Gobierno andaluz con el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, y la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, junto a los consejeros de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco; de Educación, Carmen Castillo; de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López; de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz; de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela; de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, o de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto.

Previamente al minuto de silencio, la Junta de Portavoces del Parlamento decidió la suspensión del pleno previsto este miércoles y jueves por asentimiento y a propuesta de la presidenta de la institución.

Ante la Junta de Portavoces, Ana Mestre ha lamentado que pueden ser "muchos, por desgracia, los andaluces que estén heridos y sean víctimas de este accidente", dado que ha afectado a dos trenes de la línea Madrid-Sevilla. Ha trasladado las "condolencias a familias y amigos" de las víctimas de este siniestro, y ha subrayado que desde la Cámara andaluza se unen "al dolor que Andalucía ya vive".

La presidenta ha considerado que el Parlamento andaluz "debía comportarse a su altura y suspender su actividad" de este miércoles y jueves.

Los grupos políticos tenían convocadas, como es habitual los miércoles, ruedas de prensa en el Parlamento de las que sólo se ha celebrado la primera, del diputado de Por Andalucía Ernesto Alba, que se ha iniciado cuando comenzaban a conocerse las primeras informaciones sobre este accidente.

Posteriormente, conforme se han ido conociendo más detalles del alcance del siniestro, los grupos de Adelante Andalucía, el PSOE-A y el PP-A han suspendido las ruedas de prensa que habían convocado durante la mañana en la Cámara andaluza.