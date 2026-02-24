Ana Alonso vuelve a Granada tras hacer historia con dos bronces en las Olimpiadas de Invierno

Aficionados reciben a la doble medallista de los Juegos Olímpicos de Invierno Ana Alonso, a su llegada al aeropuerto de Granada - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

GRANADA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora olímpica Ana Alonso, ganadora de dos medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) 2026, ha llegado en la mañana de este martes al aeropuerto Federico García Lorca, en término de Chauchina, en el área metropolitana de Granada, antes de reencontrarse con los suyos en Monachil, también en el cinturón granadino, y municipio en el que está la estación de esquí de Sierra Nevada, donde dio los primeros pasos en su carrera deportiva.

Tanto el Ayuntamiento de Monachil en nombre de sus convecinos como la estación de esquí andaluza organizarán homenajes para dar visibilidad a la gesta lograda por Alonso, según ha sabido Europa Press en fuentes municipales y de Cetursa, la empresa pública que gestiona el recinto invernal de Granada.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, a su llegada al Federico García Lorca, Alonso ha agradecido las muestras de apoyo recibidas en Italia y ha mostrado sus ganas de reencontrarse con los suyos, así como descansar "e intentar dormir un rato" para recuperarse tras estos últimos días en la cita olímpica.

"Han sido meses en que yo he estado muy alejada de toda mi gente", ha indicado la medallista, con ganas de "disfrutar con ellos" de sus éxitos deportivos. Preguntada por la operación pendiente tras el accidente que sufría hace unos meses tras ser atropellada, ha señalado que "quizá no sea necesario" entrar en quirófano tras la recuperación que ha experimentado en paralelo a su preparación para Milán-Cortina. "Todavía tengo que hacerme más revisiones médicas y valorarlo" pero "más adelante", ha añadido.

Todo ello tras conseguir Alonso, junto a su compañero Oriol Cardona, la medalla de bronce este pasado sábado en la final de relevo mixto de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, segunda presea para ambos en esta edición, después de las que conseguían el jueves, oro en el caso de él, y tercera para la delegación española.

La esquiadora española Ana Alonso, que ha conquistado junto a Oriol Cardona la medalla de bronce en la final de relevo mixto de esquí de montaña de las Olmpiadas, aseguraba este pasado sábado que todavía no eran "conscientes" de lo conseguido, y afirmó que los "grandes éxitos" llegan cuando se tienen "referentes", y que por eso esperan serlo para futuras generaciones.

"Significa muchísimo porque hemos hecho historia para el deporte español. Es verdad que quizás nuestras expectativas eran mayores, pero hay que poner los pies en la tierra porque aquí todo el mundo viene en su mejor forma. Nosotros lo hemos luchado hasta el final, que esto es lo importante. A veces te sale, otras veces no, pero al final también hay que poner en valor esta medalla de bronce que sabe a mucho", declaró en rueda de prensa.

Por último, Alonso desveló sus planes de futuro. "Por lo pronto, volver a casa, disfrutar y ser conscientes de lo que hemos hecho. Creo que no somos del todo conscientes. Cuando volvamos a España empezaremos a hacerlo y disfrutarlo. Aún queda temporada por delante. Al Campeonato de Europa, que es lo siguiente, no iré, porque quiero estar en casa. Para mí ha sido un periodo muy intenso con la recuperación de la lesión y necesito descansar. Luego sí que continuaré con el resto de Copa del Mundo", concluyó.

La Casa del Rey felicitó a Alonso y a Cardona por su medalla de bronce en la final de relevo mixto de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos, que demuestra que son "excelentes en el trabajo en equipo". Por primera vez en la historia, un deportista español, en este caso dos, se cuelga dos metales en Juegos de Invierno, y también, por vez primera, España acaba una competición olímpica invernal con tres preseas en el medallero.