José Antonio Nieto comparte una charla sobre el 28F con alumnos del Colegio El Carmen, en Córdoba

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, durante la charla con los alumnos de 1º de Bachillerato del Colegio El Carmen. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha compartido este martes con los alumnos de 1º de Bachillerato del Colegio El Carmen de Córdoba una charla para celebrar el Día de Andalucía, en la que ha subrayado el significado histórico del referéndum celebrado el 28 de febrero de 1980 en el que los andaluces se convirtieron en garantes de la igualdad entre territorios, al reivindicar su derecho a acceder a la autonomía en igualdad de condiciones que las llamadas comunidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia).

Según ha informado la Junta, Nieto ha explicado a los estudiantes que Andalucía se convirtió así en garante de la igualdad entre territorios frente a quienes querían una España a dos velocidades, un papel del que "debemos sentirnos orgullosos".

Este sábado se cumplen 46 años de aquel referéndum, un periodo en el que el consejero ha defendido los importantes avances logrados por la comunidad "desde una defensa de su identidad no excluyente sino con la legítima reivindicación de no querer ser más que nadie, pero tampoco menos".

Para concluir, el consejero ha instado a los estudiantes a sentirse "orgullosos del pasado y presente de su tierra", así como a "trabajar por una Andalucía líder con un gran potencial para jugar un papel clave también en el futuro".