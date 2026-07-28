Ana Blandiana y la Estación Azul serán distinguidas con los I Premios Cosmopoética Ciudad de Córdoba

Archivo - La poeta visionaria Ana Blandiana (Timisoara-Rumanía, 1942). - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Borges y la invención de la alegría a través de la palabra centrarán la programación de la 23ª edición de Cosmopoética, Festival Internacional de Poesía, Poetas del Mundo en Córdoba, que se celebrará en la capital andaluza entre el 25 de septiembre y el 3 de octubre, y que por primera vez concederá los Premios Cosmopoética Ciudad de Córdoba, que han recaído en Ana Blandiana y el programa de RNE La Estación Azul.

Según ha informado el Ayuntamiento, el alcalde, José María Bellido, será el responsable de entregar estos galardones durante la gala de clausura del festival, en la que como broche final se ofrecerá un recital de Rocío Márquez y Carmen Camacho.

Unos premios que, en palabras de Bellido, "han nacido como forma de reconocimiento de una ciudad con un festival consolidado que quiere distinguir a personas o entidades que desarrollan una labor poética preeminente e insustituible".

Los Premios Cosmopoética Ciudad de Córdoba tienen dos modalidades: a la trayectoria poética y a la difusión de la poesía. El primero de ellos se ha concedido a Ana Blandiana, galardonada con el Princesa de Asturias, una de las voces más influyentes de la literatura rumana contemporánea, mientras que el segundo ha recaído en el programa radiofónico La Estación Azul, de RNE, decano de la radio española, por cuyos micrófonos han pasado los autores y obras más relevantes en las últimas dos décadas.

La 23ª edición de Cosmopoética tendrá entre sus invitados a algunas de las figuras literarias más relevantes del momento, como los Premios Princesa de Asturias de las Letras Siri Hustvedt, Leonardo Padura y John Banville, y el Premio Cervantes Sergio Ramírez.

PARTICIPACIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR O CON DISCAPACIDAD VISUAL

Bajo el lema 'Inventar la alegría' y con el trasfondo de la conmemoración del 40 aniversario de la muerte de Borges, la propuesta programática de la edición 2026 reivindica la literatura como forma de felicidad en tiempos complejos. Y junto a ello, abordará la obra, la figura y la impronta del inmortal autor argentino y prestará un especial interés a los vínculos literarios y personales de Borges con Córdoba y Andalucía.

La futura edición del Festival Internacional de Poesía de Córdoba destacará igualmente por la importancia que le concede a actividades de contenido social. Así, a través de la colaboración con entidades como la Fundación Prolibertas, ONCE y el Cabildo Catedral, Cosmopoética 2026 fomentará la participación de diversos colectivos, tales como las personas sin hogar o con discapacidad visual.

Cosmopoética es una iniciativa del Ayuntamiento, organizada por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, y cuenta con la colaboración de la Fundación Kutxabank, ONCE, la Fundación Prolibertas y el Cabildo Catedral.