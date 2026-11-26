La candidata de Podemos por Córdoba al Congreso de los Diputados, Ana Calzada. - PODEMOS

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso de Podemos por Córdoba para el 29N, Ana Calzada, ha reivindicado este jueves la necesidad de "garantizar unas pensiones dignas y fortalecer el sistema público, para asegurar que las personas mayores puedan vivir con tranquilidad y seguridad económica después de toda una vida de trabajo".

Según ha informado la formación morada en una nota, Calzada ha recordado que "las pensiones no son un regalo, son un derecho" y "no se puede permitir que miles de personas tengan dificultades para llegar a final de mes después de haber trabajado durante décadas", de modo que, .

para mejorar las condiciones de los pensionistas, Podemos plantea un conjunto de medidas entre las que destacan "equiparar la pensión mínima contributiva al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y elevar las pensiones no contributivas hasta el 80% del SMI".

Asimismo, Podemos propone "adelantar la edad ordinaria de jubilación a los 63 años y eliminar las penalizaciones en la jubilación anticipada para quienes hayan cotizado 40 años o más, aplicando también esta medida de forma retroactiva".

La formación también defiende "eliminar el tope máximo de cotización para que quienes más ingresos tienen contribuyan en mayor medida al sostenimiento del sistema público, así como combatir la brecha de género en las pensiones y mejorar las prestaciones de viudedad".

Ana Calzada ha subraya, además, que la defensa de las personas mayores "debe ir acompañada de unos servicios públicos fuertes". En este sentido, ha reclamado "garantizar una sanidad pública accesible, reforzar la atención a la dependencia y asegurar que quienes viven en los municipios de la provincia tengan acceso a servicios públicos de calidad".