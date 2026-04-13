Ana Mena impulsa el salto de Muac Fest en Granada, que tendrá nueva ubicación con tres escenarios en Cortijo del Conde

La artista malagueña Ana Mena vuelve a Granada de la mano del festival Muac que se celebrará los días 25 y 26 de septiembre en Cortijo del Conde. - MUAC FEST

GRANADA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Muac Fest ha anunciado la incorporación de Ana Mena a su tercera edición, la de 2026, que se celebrará los días 25 y 26 de septiembre con un punto de inflexión al trasladar su celebración al Cortijo del Conde (Granada), un nuevo recinto que permitirá ampliar el aforo hasta 25.000 asistentes por jornada y desarrollar un formato más ambicioso.

Así lo ha dado a conocer la organización en un comunicado, en el que detalla que este anuncio llega tras el éxito de Muac Fest 2025, que reunió a más de 26.000 asistentes "y confirmó el crecimiento sostenido del evento, consolidándose como uno de los proyectos musicales con mayor proyección del sur de España".

La presencia de la malagueña Ana Mena adquiere un significado especial para el público local toda vez que regresa a la ciudad de la Alhambra tras su paso por la primera edición de Muac Fest en 2024. En un momento clave de su carrera, en el que se encuentra trabajando en nueva música y consolidando su trayectoria internacional, "su participación refuerza la capacidad del festival para atraer a artistas de primer nivel", señalan.

La confirmación se ha hecho pública coincidiendo con el Día Internacional del Beso, dentro de la narrativa creativa del festival, el cual también refuerza el vínculo de Ana Mena con Granada toda vez que recientemente ha colaborado con el dúo granadino Pepe y Vizio en el tema 'Por tu calle'. "Esta conexión añade relevancia local a su participación y refuerza la apuesta del festival por integrar talento nacional con la escena musical del territorio", valoran.

Muac Fest 2026 da el mayor salto de su historia al trasladarse al nuevo recinto en Cortijo del Conde, donde el aforo se amplía a 25.000 personas por jornada que podrán disfrutar de la música en tres escenarios: dos principales y el espacio electrónico Muactronic.

La organización destaca que este emplazamiento también supone mejora en accesos, producción técnica y servicios, toda vez que habrá una ampliación de las zonas experienciales y gastronómicas.

CARTEL

La incorporación de Ana Mena se suma a un cartel que ya incluye nombres como Saiko, Rels B, Lucho RK, Khea, Marina Reche, Depol, Don Patricio, Despistaos y Bombai. "La coincidencia de varios de los artistas más escuchados del panorama nacional refuerza el posicionamiento de Muac Fest como uno de los festivales con mayor proyección dentro del circuito español", realzan.

La organización tiene previsto anunciar nuevas incorporaciones en las próximas semanas, incluyendo varios grandes cabezas de cartel aún por desvelar, con el objetivo de cerrar uno de los carteles más ambiciosos del panorama nacional.