Ana Mestre completa este jueves con PSOE-A y Vox su ronda de reuniones con los portavoces parlamentarios andaluces

La presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, en uno de los pasillos de la Cámara andaluza. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre (PP-A), completará este jueves, 3 de septiembre, con el PSOE-A y Vox su ronda de reuniones con los portavoces de los grupos parlamentarios que comenzó el pasado lunes, 31 de agosto, coincidiendo con el inicio del nuevo periodo de sesiones de la XIII legislatura de la Cámara autonómica.

De esta manera, el pasado lunes Ana Mestre se reunió con los portavoces de los grupos Popular, Toni Martín; Adelante Andalucía, José Ignacio García, y Por Andalucía, Antonio Maíllo, mientras que este jueves tiene previsto reunirse con la portavoz del Grupo Socialista, María Jesús Montero, y con el portavoz del grupo Vox Andalucía, Javier Cortés.

Según figura en la agenda del Parlamento, consultada por Europa Press, la reunión con el Grupo Socialista está programada a las 11,30 horas, y con Vox a las 13,00 horas, y en ambos casos los encuentros se celebrarán en el Salón de Protocolo, al igual que las citas del pasado lunes.

Esta ronda de reuniones se produce en la misma semana en la que han quedado constituidas 18 comisiones permanentes para la XIII Legislatura, 14 de ellas legislativas y las otras cuatro no legislativas.

Dichas sesiones constitutivas se celebraron este pasado martes, 1 de septiembre, y en ellas se procedió a la elección de las mesas de cada comisión, formadas por Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría.

El PP-A ha logrado la presidencia de la mayoría de dichas 18 comisiones; en concreto, de doce de ellas, mientras que el Grupo Socialista presidirá cuatro --incluida la de Economía, Hacienda y Fondos Europeos--, y Vox dos, entre ellas, la de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, vinculada a la consejería que precisamente dirige en el actual Gobierno de coalición con el PP-A a través del vicepresidente segundo, Manuel Gavira.

Ya este miércoles se han reunido las mesas de siete de las comisiones ya constituidas para fijar los órdenes del día de las sesiones programadas para la semana siguiente; en concreto, entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre.

Así, para el día 8 de septiembre hay programada una sesión de la comisión de Control de la RTVA y de sus sociedades filiales, mientras que el miércoles 9 celebrarán sesiones las comisiones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, de Fomento y Movilidad, y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública.

Finalmente, el jueves día 10 hay programadas sesiones de las comisiones de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio; de Universidad, Industria, Energía e Innovación, y de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte.

De acuerdo a la programación de la actividad parlamentaria para los meses de septiembre a diciembre de este año que aprobó la Mesa de la Cámara el pasado mes de julio, el primer Pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones se celebrará entre los días 16 y 17 de septiembre.