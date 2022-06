Ana Romero destaca desde Córdoba que el PSOE se lanza a esta campaña "a convencer al 30% de indecisos"

CÓRDOBA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La número tres de la lista del PSOE por la provincia de Córdoba al Parlamento de Andalucía, Ana Romero, ha afirmado este viernes que su partido se lanza esta campaña electoral "a convencer al 30 por ciento de indecisos que aún no saben a qué opción política votar el próximo 19 de junio", según reflejan las diferentes encuestas electorales publicadas estos días.

A este respecto y en declaraciones a los periodistas, ha agregado que "a por ellos vamos, estando estos 14 días en la calle, barrio a barrio y puerta a puerta, para convencerlos de que nuestro candidato, Juan Espadas, es el presidente que Andalucía merece y necesita".

Romero, que ha participado en un reparto electoral en el entorno del Mercado del Sector Sur, ha dicho que "arrancamos hoy nuestro primer día de campaña con mucha ilusión y mucha fuerza, para hacer presidente de la Junta de Andalucía a nuestro candidato Juan Espadas, que lidera una candidatura socialista renovada y con el mejor programa electoral, que es el que Andalucía necesita".

De hecho, según ha señalado, "hemos conversado durante los últimos meses con todos los colectivos de la sociedad civil de Andalucía, en un proceso de escucha activa, y hemos volcado sus demandas e inquietudes en el programa electoral del PSOE de Andalucía".

La candidata socialista ha insistido en que "tenemos 14 días para convencer al 30 por ciento de indecisos que todavía no sabe a qué opción política votar, y estamos convencidos de que, si leen nuestro programa electoral y nos escuchan, serán conscientes de que tenemos soluciones a los problemas que arrastra Andalucía en estos tres años y medio, por la nefasta gestión del Gobierno" que preside el popular Juanma Moreno.

Así, ha expuesto que "solo hay que ver cómo está la educación, con el cierre de hasta 2.000 líneas públicas y el despido de hasta 3.000 profesores en esta legislatura, frente a la bajada de ratio en las aulas que proponemos; o el colapso y las listas de espera en la sanidad pública, en la que nosotros nos comprometemos a tener cita con el médico de cabecera en 48 horas, y no en 15 días, como ahora, o en Dependencia, donde rebajaremos los casi dos años de espera actuales a 100 días para resolver la valoración y tener derecho a la prestación del servicio".

Romero ha sostenido que los socialistas se comprometen "a mejorar los servicios públicos, como lo hemos hecho siempre; queremos una Andalucía de color, de esperanza y de ilusión y no una Andalucía en blanco y negro como la de Moreno, que tiene a esta tierra varada y que ha desaprovechado los fondos que le han venido del Gobierno de España y los fondos europeos".

Sobre el resultado que barajan las distintas encuestas para la cita electoral, Ana Romero ha dicho que "la única encuesta que vale es la del 19 de junio" y que, "por ello, pedimos a los andaluces la máxima movilización, porque se trata de una fecha importante y crucial para nuestra tierra, en la que Andalucía se juega su futuro".

"A los indecisos es a quienes tenemos que convencer --ha reiterado-- para darle la vuelta a las encuestas. El PSOE de Andalucía sabe y puede hacerlo: si no, que se lo pregunten a Javier Arenas", aludiendo a que "no sería la primera vez que las encuestas dicen que gobernaría el PP y que no acaba siendo así, como le sucedió a Javier Arenas en 2012, cuando todos los sondeos le daban mayoría absoluta y finalmente siguió gobernando el PSOE la Junta de Andalucía".

En el reparto electoral también ha participado el diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, quien ha recordado que estas elecciones andaluzas "coinciden con la celebración de cuatro años de Gobierno en España de Pedro Sánchez, que han supuesto "la limpieza de la corrupción del Gobierno de Mariano Rajoy y de la indecencia de tener a un partido como el PP al frente del país, con una caja B en su financiación".

Hurtado ha destacado que la llegada de Pedro Sánchez "revirtió todos los perjuicios y recortes en derechos y servicios públicos, como por ejemplo la sanidad universal, el subsidio para mayores de 52 años, la Seguridad Social para las cuidadoras no profesionales de la Dependencia, que les quitó Moreno en su etapa de secretario de Estado, entre otras muchas medidas para reconstruir el país".

"Se mire el dato que se mire --ha proseguido--, España está mejor ahora que cuando Sánchez llegó al Gobierno en 2008, y pese a haber sufrido una pandemia y la crisis energética y de suministros por la guerra de Ucrania, cogimos un país destrozado por los recortes, la corrupción y la crispación del PP y le hemos dado la vuelta".

Hurtado ha recordado que "los afiliados a la Seguridad Social eran 18,9 millones, ahora 20,2 millones; los desempleados eran 3,5 millones y ahora 2,9; la tasa de paro era del 17 por ciento, ahora del 13; solo el diez por ciento de los contratos eran fijos, mientras que ahora el 40, y el salario mínimo estaba en 735 euros y ahora en 1.000".

"También hemos avanzado en derechos, como el Ingreso Mínimo Vital, la Ley de Eutanasia, la revalorización de las pensiones o la Ley de Vivienda", según ha subrayado Hurtado, poniéndo así algunos ejemplos del "avance en la carta de derechos del Gobierno de Pedro Sánchez".