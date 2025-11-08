Los andaluces de 14 a 18 son los que más vaper consumen en España y el 41% asegura haberse emborrachado en el último año

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 50% de los estudiantes de entre 14 y 18 años de Andalucía reconocen haber consumido cigarrillos electrónicos (vapers) en los últimos doce meses, lo que sitúa a Andalucía como la primera comunidad con el consumo más alto de este tipo de dispositivo en España --40,8%--, seguida de Extremadura (49,9%). Asimismo, el 40,9% de los jóvenes andaluces afirman haberse emborrachado en los últimos doce meses, 2,2 puntos por encima de la media nacional --38,7%--. Así lo recoge la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias 2025 (Estudes) del Ministerio de Sanidad.

Este informe, consultado por Europa Press y elaborado a partir de 3.907 entrevistas a estudiantes de Enseñanza Secundaria de entre 14 y 18 años en Andalucía, afirma que, en cuanto a las borracheras, el 40,9% de estudiantes andaluces reconocen haberse emborrachado en los últimos doce meses, superando así la media nacional (38,7%). Frente a este dato, el 46,8% afirma haberse emborrachado sólo alguna vez, casi tres puntos por encima del dato nacional (44,1%). Las comunidades autónomas que encabezan esta muestra recopilada sobre los últimos doce meses son Navarra (48,3%), Extremadura, (47,3%), Aragón (44,7%) y País Vasco (44,5%).

Al hilo de esto, el 41,6% de los hombres en Andalucía afirman haberse emborrachado este año, mientras que el 46,4% reconocen haberlo hecho alguna vez. Respecto a las mujeres, el porcentaje de borracheras en los últimos doce meses es del 40,1%, frente al 47,3% que sólo lo ha hecho alguna vez en su vida.

Asimismo, el informe del Ministerio de Sanidad coloca a la región andaluza entre las seis comunidades autónomas con mayor porcentaje de estudiantes de entre 14 y 18 años que consumen bebidas alcohólicas --73,5% en los últimos doce meses al igual que Aragón--, dos puntos y medio por encima de la media nacional (71%). En este sentido, las comunidades que se sitúan por delante de Andalucía son Extremadura, con un 81,8%; País Vasco, con un 76,1%; Navarra, con 75,6%; Comunidad Valenciana, con 74%, y La Rioja y Castilla y León, con 73,7%, respectivamente.

Por otro lado, el tabaco es otra de las sustancias más consumidas por los jóvenes. En la comunidad andaluza, el 20,3% afirma haber probado el tabaco en el último año, cerca de un punto por debajo de la media nacional (21,2%). Sin embargo, el porcentaje de estudiantes que reconocen haberlo consumido alguna vez en su vida es del 27%, mientras que la media de España es de 27,3%.

En cuanto al consumo de cannabis, Andalucía registra que el 13,8% de los jóvenes han consumido cannabis en este último año, casi dos puntos por debajo de la media nacional (15,5%). No obstante, el informe recoge que el porcentaje de estudiantes que han probado esta sustancia alguna vez es del 19%, dos puntos por debajo del dato nacional (21%).

En este sentido, el consumo de esta sustancia es mayor en hombres que en mujeres, ya que un 22,9% de los hombres afirma haber probado el cannabis alguna vez, mientras que en las mujeres es de 14,8%. Además, un 17% de los hombres reconocen haber consumido esta droga e los últimos doce meses, mientras que el porcentaje de las mujeres desciende al 10,4%.

EL 58,2% DE LOS ALUMNOS ANDALUCES HA PROBADO EL VAPER ALGUNA VEZ

Respecto a los vapers, el informe muestra que Andalucía se posiciona como la segunda comunidad autónoma en la que los estudiantes han consumido vaper alguna vez en su vida --con un 58,2%--, por detrás de Extremadura, que presenta un 59,8%, lo que supone casi nueve puntos más que la media nacional (49,5%).

Por sexo, el estudio indica que la cantidad de hombres que han probado estos cigarrillos electrónicos en los últimos doce meses es de 49,4%, frente al 57,8% que reconocen haber consumido esta sustancia alguna vez en su vida. En cuanto a las mujeres, el 50,5% ha consumido vaper en los últimos doce meses, mientras que el 58,6% afirma haberlo probado solo alguna vez.

Además, el Ministerio de Sanidad ha destacado la evolución de la percepción de riesgo que se está produciendo entre los jóvenes con respecto al consumo de vaper. Si bien se trata de la práctica que presenta una menor percepción de riesgo en España, en los últimos años esta sensación está cambiando de forma notoria.

Así, en 2025, el 57,3% de los estudiantes de 14 a 18 años en España opinan que el hecho de fumar cigarrillos electrónicos de forma esporádica puede ser fuente de problemas. Este porcentaje supera en 18,5 puntos porcentuales el registrado en 2023, constituyendo la percepción de riesgo más elevada para esta sustancia desde que se pregunta por ella en Estudes.

A nivel nacional, el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los estudiantes de 14 a 18 años ha registrado mínimos históricos en España. "Los jóvenes de nuestro país tienen los hábitos más saludables de los últimos 25 años, desde que existen registros. Las tres sustancias más consumidas, alcohol, tabaco y cannabis, presentan las prevalencias más bajas", ha celebrado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de los datos.

El informe muestra un descenso en la prevalencia de consumo de alcohol, tabaco, cannabis e hipnosedantes en todos los tramos temporales analizados. En particular, el consumo en los últimos doce meses se reduce en 2,6 puntos para el alcohol; 6,5 puntos para el tabaco, y 6,3 puntos para el cannabis. También se observa el primer descenso en el uso de hipnosedantes desde 2014.

"Estos datos nos dicen algo muy claro, y es que las nuevas generaciones están cambiando, que cada vez son más conscientes de los riesgos, que cada vez se cuidan más y que están construyendo una nueva forma de entender la salud y una nueva forma también de entender el ocio", ha destacado García.

El alcohol continúa siendo la sustancia psicoactiva más consumida, aunque los datos de 2025 muestran un descenso respecto a la edición anterior de 2023. El 73,9% del alumnado declara haberlo consumido alguna vez en la vida (frente al 75,9% en 2023), el 71% en los últimos doce meses (frente al 73,6%) y el 51,8% en los últimos 30 días (frente al 56,6%).

También disminuyen las prácticas de riesgo: el 17,2% de los estudiantes se ha emborrachado en el último mes (frente al 20,8% en 2023) y el 24,7% ha practicado 'binge drinking' (frente al 27,8%), ambos en sus niveles más bajos desde el año 2000. La edad media de inicio en el consumo se mantiene en 13,9 años, mientras que el inicio del consumo semanal y de la primera borrachera se sitúan en 14,8 y 14,6 años, respectivamente.

El consumo de tabaco también sigue una línea descendente y registra en 2025 los niveles más bajos de toda la serie histórica. El 27,3% del alumnado ha fumado alguna vez en la vida (frente al 33,4% en 2023), el 21,2% en los últimos 12 meses (frente al 27,7%) y el 15,5% en los últimos 30 días (frente al 21,0%). Además, el consumo diario en el último mes se reduce al 4,3%, lo que supone una disminución de 3,2 puntos porcentuales respecto al 7,5% registrado en 2023. La edad media de inicio se mantiene en 14,1 años, y la del inicio del consumo diario en 14,4 años.

Por otro lado, el cannabis continúa siendo la sustancia ilegal con mayor prevalencia de consumo entre los estudiantes de 14 a 18 años, aunque los datos de 2025 reflejan un descenso notable respecto al año anterior en todos los tramos temporales. Un 21% del alumnado declara haberlo consumido alguna vez en la vida (frente al 26,9% en 2023), un 15,5% en los últimos 12 meses (frente al 21,8%) y un 11,6 por ciento en los últimos 30 días (frente al 15,6%). La edad media de inicio se sitúa en 14,8 años, una décima menos que en la edición anterior.