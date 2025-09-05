Los andaluces han gastado 1.137 euros de media este verano, un 10% más que en 2024, según un estudio de Cetelem

Archivo - Bañistas y turistas disfrutan de un día en la playa de La Malagueta, donde hoy se ha conocido la noticia que Reino Unido mantiene a España en ámbar y no la coloca en zona roja por Covid a 05 de agosto 2021 en Málaga (Andalucía) - Álex Zea - Europa Press - Archivo

El Observatorio Cetelem ha presentado una nueva edición del zOOm de gasto en verano, en el que analiza los comportamientos de compra de los consumidores andaluces en este periodo vacacional y lo compara con la media nacional. Según ha indicado el estudio, el 65% de los andaluces declara haber ido de viaje este verano, lo que supone un porcentaje 1 puntos superior a la media nacional. El gasto medio de los andaluces en verano, incluyendo quienes han viajado y quienes no, asciende a 1.137 euros, un 10% más que el gasto realizado en 2024 y 9% menor que la media nacional.

En una nota de prensa, la entidad ha informado que, respecto a los andaluces que sí han viajado este verano, el gasto medio se sitúa en 1.328 euros, un 8% menos que la media nacional. En concreto, ha señalado que el alojamiento es donde más gasto se ha realizado, con una media de 558 euros, mientras que el gasto en transporte ha sido de 190 euros. En comparación con el verano de 2024, un 45% de los encuestados afirma haber gastado más que el año anterior. Por otro lado, el 32% declara haber mantenido el mismo nivel de gasto, mientras que un 23% asegura haber viajado con un presupuesto menor.

Respecto al tipo de viaje que han realizado, siete de cada diez andaluces que ha ido de vacaciones este verano ha optado por un destino nacional. El 20% viajó fuera del país, y sólo un 4% optó por viajar a ambos destinos. La costa ha sido la principal opción para la mayoría de los andaluces, con un 67% de las menciones, muy por encima del turismo rural y el de ciudad con un 22% y un 21% de menciones respectivamente.

Asimismo, Cetelem ha recogido que, en cuanto a las principales actividades, la mayoría de los andaluces que han ido de viaje han salido a restaurantes durante sus vacaciones. Así lo declara el 64%. Le siguen el 42% que afirma haber ido de shopping; y el 36% que ha realizado actividades deportivas.

LOS ANDALUCES QUE NO HAN VIAJADO

Por otra parte, el 35% de los andaluces declara no haber ido de viaje este verano, 1 punto menos que la media nacional. Entre los principales motivos para no haber viajado, un 58% afirma que es porque su situación económica no se lo ha permitido, un punto por encima de la media. Le sigue el 32% que declara querer ahorrar, así como otros motivos como la subida de precios en alojamientos y transporte.

El presupuesto de los andaluces que no han viajado este verano se sitúa en 539 euros, un 7% menos que la media nacional. Además, ha destacado que entre las actividades más frecuentes, salir de restaurantes, con un 56% de las menciones, es la actividad más realizada por los andaluces que no han ido de viaje. Las siguientes opciones más mencionadas son ir al cine, con un 48%, e ir de shopping, con un 32%.

El Observatorio Cetelem ha presentado en septiembre de 2025 el Zoom de gasto en verano, en el que se analiza el comportamiento de los españoles respecto al gasto realizado en estas vacaciones de verano y su comparación con las intenciones manifestadas en el mes de junio.

Los datos analizados y las reflexiones mostradas en esta edición de El Observatorio Cetelem, se han obtenido a partir de la realización de una encuesta online realizada por la empresa Investmarket. Así,se ha empleado una metodología online (CAWI), en una población mayor de 18 años, en ámbito nacional, con 1.000 encuestas y un error muestral de 3,16% para datos globales.

