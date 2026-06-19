Los andaluces prevén gasta una media de 1.181 euros en sus vacaciones de verano, un 20% más que en 2025, según Cetelem

Archivo - Bañistas y turistas disfrutan de un día en la playa de La Malagueta, donde hoy se ha conocido la noticia que Reino Unido mantiene a España en ámbar y no la coloca en zona roja por Covid a 05 de agosto 2021 en Málaga (Andalucía) - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Cetelem ha presentado el Zoom anual sobre la intención de gasto de los españoles para el verano, y en esta ocasión ha analizado la previsión de los andaluces para los próximos meses: viajar o quedarse en sus ciudades de residencia y el desembolso previsto para cada caso. Según el estudio, el gasto medio previsto de los andaluces para el periodo estival de este 2026 supone una subida del 20% en comparación con el año anterior. De este modo, los andaluces gastarán de media 1.181 euros, cifra que, sin embargo, queda un 6% por debajo de la media española total.

Así lo ha informado Cetelem en una nota de prensa, donde ha indicado que el 74% de los encuestados han manifestado su intención de viajar durante las vacaciones de verano, quedando solo un punto porcentual por debajo de la media española. El importe medio de gasto para los andaluces que viajarán es de 1.360 euros, que implica una subida considerable respecto al verano anterior, ya que el desembolso es un 20% superior.

Por otro lado, la mitad de los que sí viajarán mantiene el presupuesto respecto al año pasado, mientras que el 26% planea gastar más y el porcentaje restante de encuestados (24%) tiene la intención de reducir el importe. Este último dato se posiciona tres puntos porcentuales por encima de la media española. Si se desglosa el gasto, se refleja que los importes destinados al alojamiento y el transporte quedan por debajo de la media española, no obstante, sufren una notable subida del 14% y el 7% respectivamente.

A pesar de que el 75% de los encuestados ha expresado su preferencia por los viajes dentro del territorio nacional, la cifra ha descendido cinco puntos respecto a 2025. Además, el Observatorio Cetelem ha señalado un aumento de siete puntos porcentuales en los encuestados que planean viajes internacionales.

De este modo, ha subrayado que el turismo de playa es el claro favorito para los viajeros tanto dentro como fuera de España, con un 67%, seguido del turismo de ciudad, que crece considerablemente desde el último periodo vacacional (12 puntos porcentuales), pero aún se sitúa por debajo de la media española. Por su parte, el turismo rural ha sufrido un descenso de cinco puntos y se posiciona el último en la lista de preferencias.

SALIR A RESTAURANTES ES LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

Bajo este contexto, Cetelem ha reseñado que existe un fuerte aumento de once puntos porcentuales de los andaluces que mencionan salir a restaurantes como actividad principal durante las vacaciones (62%). Los encuestados han mencionado también otras actividades como ir a conciertos o al cine, aunque el porcentaje es bastante inferior. El resto de las actividades apenas supone el 30% de las respuestas.

No obstante, los andaluces que no viajarán durante el verano gastarán más que el año pasado uno de cada cuatro encuestados prevé quedarse en su lugar de residencia durante las vacaciones. El 77% de ellos explica que se debe a su situación económica: este dato se incrementa en 16 puntos porcentuales respecto a 2025 y es 12 puntos superior a la media en España.

El siguiente motivo más mencionado para no viajar es el encarecimiento del precio del alojamiento, que supone el 29% de las respuestas. No obstante, los que no planean viajar sí que prevén realizar actividades durante los meses de verano, con un gasto medio de 620euro, que supone un incremento del 12% respecto al año pasado.

La actividad de preferencia entre los no viajeros es ir al cine, con un 55%, muy por encima de lo declarado el verano anterior. Salir a restaurantes es la segunda actividad más mencionada, con un 39%, por debajo de la media española, donde es la actividad de preferencia. Destaca, además, una fuerte bajada de 14 puntos en la intención de visitar parques temáticos con los hijos.

En cuanto a la metodología, el Observatorio Cetelem ha presentado en mayo 2026 el estudio de actualidad en el que se analiza la percepción y el comportamiento de los españoles respecto a las consecuencias de la situación geopolítica actual.

Los datos analizados y las reflexiones mostradas en este estudio se han obtenido a partir de encuestas online realizadas por la empresa Invesmarket, a través de mil encuestas online (CAWI) de 1.000 encuestas, dirigida a una población mayor de 18 años a nivel nacional, cuyo error muestral es del 3,70% para datos globales, y con un nivel de confianza del 95,5%.

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