Los andaluces siguen situando el paro como principal problema y creen que la situación económica es mala, según Centra

SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de los andaluces siguen situando el paro como el principal problema de Andalucía y casi el 50 por ciento considera que la situación económica es mala o muy mala, según se desprende del Barómetro Andaluz correspondiente al mes de junio elaborado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra).

Respecto a cuáles son los principales problemas de Andalucía, el 55,5 por ciento de los andaluces señala que la falta de trabajo, seguido de la pandemia del coronavirus, y del paro juvenil y la falta de oportunidades.

Sobre qué partido puede dar una mejor respuesta a los problemas de Andalucía, un 30,3 por ciento de los andaluces dice que el PP-A; un 12,8 por ciento que el PSOE-A; un 3 por ciento, Ciudadanos; un 2,3 por ciento, Podemos; un 4,4 por ciento, que Vox; un 0,9 por ciento, Adelante Andalucía, y un 0,7 por ciento que Izquierda Unida.

En cuanto a una valoración de la actual situación económica de Andalucía, sólo un 1,6 por ciento de los andaluces dice que es muy buena, mientras que un 23,5 por ciento la califica de buena, frente a un 39,4 por ciento que la ve mala y un 10,2 por ciento, muy mala.

Sobre cómo será dentro de un año la situación económica de Andalucía, un 68,2 por ciento considera que mejorará, un 17,9 por ciento cree que se quedará igual y un 6,7 por ciento que empeorará.

Un 55,4 por ciento de los encuestados cree que la economía andaluza en los próximos meses irá mejor respecto al conjunto de España, mientras que un 20 por ciento cree que irá peor, al tiempo que un 17,9 por ciento dice que ni peor ni mejor.

De otro lado, un 55,5 por ciento de los andaluces cree que la gestión que ha realizado en estos últimos seis meses el Gobierno del PP-A y Ciudadanos en la Junta ha sido buena o muy buena, mientras que para un 17,4 por ciento ha sido mala o muy mala y un 14,4 por ciento la califica de regular.

Sobre la gestión en concreto del presidente de la Junta, Juanma Moreno, un 57,6 por ciento la considera buena o muy buena y un 17,1 por ciento la ve mala o muy mala, mientras que un 14,2 por ciento la considera regular.

Preguntados sobre si creen que el actual candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, lo haría mejor que Moreno si fuera jefe del Ejecutivo, un 11,3 por ciento de los andaluces considera que sí frente a un 41,4 por ciento que dice que no, mientras que un 47,3 por ciento no sabe o no contesta o dice no conocerlo.

De otro lado, en relación con el apartado de hábitos de vida, un 40,8 por ciento de los andaluces dice que irá de vacaciones este año, mientras que un 38,4 por ciento afirma que no irá, varios de ellos por la crisis económica.

El nuevo Barómetro Andaluz recoge también la opinión de los andaluces respecto a cómo la pandemia ha influido en los hábitos de su vida cotidiana: cambios en la alimentación, frecuencia de actividad física o uso de nuevas tecnologías de la información en el ámbito doméstico.

Para seis de cada diez andaluces (61,8%) Internet y las tecnologías de la información serán más importantes en nuestras vidas cuando termine la pandemia. Ocho de cada diez (84,3%) ya eran usuarios habituales de Internet previamente. Un 25,9% reconoce haber incrementado la frecuencia de conexión durante la pandemia.

Los usos más habituales del teléfono móvil son informarse y ver noticias (19,3%); buscar sitios de interés o llegar a ellos (18,4%); hacer operaciones mediante banca online (15,3%); hacer compras por Internet (12,1%) y publicar en las redes sociales (9,6%). Un 23,3% utiliza las redes sociales diariamente menos de una hora y otro 17% les dedica entre una y tres horas diarias. La red social más utilizada es Facebook (35,1%), seguida de Instagram (12,1%) y Twitter (5,3%).

El 45,9% de los andaluces declara que se informa de la actualidad de Andalucía a través de la televisión, mientras que el 19% lo hace a través de prensa online, el 11,5% a través de la radio y el 8,4% a través de la prensa escrita.