Andalucía se acerca a la primera ola de calor con aviso naranja en Córdoba y Jaén y amarillo en tres provincias más

Archivo - Un termómetro junto a la Torre Pelli marca 45 grados. Imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se acerca a la primera ola de calor tras los avisos meteorológicos por calor activos por la Aemet para este fin de semana en hasta cinco provincias andaluzas. En concreto, para el sábado, entre las 13,00 y las 21,00 horas, está activado el aviso naranja en la Campiña cordobesa y en las comarcas jienenses del Valle del Guadalquivir y Morena y Condado, donde los termómetros pueden superar en algunos puntos los 40 grados. Para el domingo, este aviso vuelve a activarse en estas comarcas a las que se suma Cazorla y Segura, también en la provincia de Jaén.

Por otro lado, el sábado también hay aviso amarillo por temperaturas que pueden alcanzar los 39 grados en la Campiña sevillana y los 38 en Sierra y Pedroches y Subbética cordobesa, Cazorla y Segura (Jaén), y Cuenca del Genil (Granada). Ya el domingo, se suma Capital y Montes, en la provincia de Jaén, y Poniente y Almería capital.

En este sentido, el delegado de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha confirmado que "se dan los pronósticos que apuntan a la primera ola de calor", aunque ha precisado que "no se ha emitido aviso de ola de calor de momento".

En declaraciones a Europa Press, el delegado ha detallado que "se superará los 40 grados en bastantes puntos y que no se descarta que se pueda llegar a los 44 grados". Así, ha matizado que "este escenario de máximas más extremas sería a partir del lunes, más bien del martes y se extendería hasta el miércoles".

Asimismo, Del Pino ha señalado que las temperaturas mínimas también serán elevadas, indicando que "puede que no bajen de los 20 grados", e incluso "no se descarta que en algunos puntos no bajen de los 24-25 grados, especialmente en la zona del Valle del Guadalquivir".

En este sentido, el delegado ha pronosticado que "esta situación podrá atenuarse un poco a partir del miércoles o jueves, aunque los valores seguirán siendo por encima de los 40, ya que va a haber un pico de unos dos o tres días donde se podrán superar los 44 grados". Asimismo, ha explicado que para que se de ola de calor "tiene que afectar al 10% del territorio nacional".

Por otra parte, según una nota informativa de altas temperaturas de la Aemet consultada por Europa Press, la entrada de calima y nubosidad media y alta, las posibles tormentas vespertinas y la posición de la dana, son "factores que generan incertidumbre sobre la intensidad y duración del fenómeno".

En concreto, según el informe, el martes 23 presenta una "gran incertidumbre", debido a la posición de la dana. Actualmente, se esperan ascensos térmicos con temperaturas superiores a los 39-40 grados en los valles del Ebro y Tajo, superiores a 40-42 grados en los valles del Guadiana y Guadalquivir, "sin descartar los 44 grados en puntos localizados".

Por último, las temperaturas se mantendrán "muy elevadas", similares a las del día anterior. A partir del miércoles 24 "podría comenzar a descender de forma ligera, manteniéndose en valores muy elevados durante buena parte de la semana, sin que se pueda determinar con precisión el final del episodio", concluye el informe.