Andalucía achaca el paso atrás del Gobierno con la nueva cuota de los autónomos a que "la sociedad ha levantado la voz"

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha achacado este lunes el paso atrás del Gobierno de Pedro Sánchez con la nueva cuota de los autónomos a que "la sociedad ha levantado la voz" y "no ha aplaudido precisamente la subida de la cotización" que se planteaba. De hecho, de un incremento del 35% se ha pasado a una subida del 2,5%.

En declaraciones remitidas a los medios, Rocío Blanco ha recalcado, no obstante, que "esto es sólo un paso, porque los autónomos siguen siendo ciudadanos de segunda", ya que "no tienen los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena", ha sostenido la consejera, aludiendo, por ejemplo, al subsidio por desempleo para mayores de 52 años, que "se les niega en más de un 60% de las solicitudes".

"El colectivo --ha recordado la titular andaluza de Empleo-- lleva tiempo esperando medidas que a nivel europeo ya están sobre la mesa, como la de la posibilidad de una franquicia del IVA para ingresos inferiores a 5.000 euros anuales. Entendemos que los gobiernos tienen que ser aliados del emprendedor, no una barrera que dificulte el crecimiento".

Por último, la Junta ha alertado de que "España es el país más caro y con más trabas para el emprendimiento en el ámbito de los autónomos. La burocracia y la mala relación entre lo que se paga y lo que se recibe, como protección social, retraen la creación de empresas, y existe un castigo fiscal para los autónomos. Conminamos al Gobierno de España a que realmente atribuya la consideración que merecen estos emprendedores".

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado en la mesa de negociación sobre autónomos una nueva propuesta que contempla congelar las cuotas de los autónomos de menores ingresos (de 670 a 1.166,7 euros al mes) y subir el resto entre 2,91 y 14,75 euros mensuales para 2026. De esta manera, la propuesta plateada por Seguridad Social busca unas subidas de entre el 1% y el 2,5% de manera progresiva en los cuatro tramos de la tabla general y será sólo para 2026, según ha indicado el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, este lunes en Madrid en declaraciones a los medios tras una nueva reunión del diálogo social.

"Esta nueva propuesta que hacemos es el resultado de una valoración de las reacciones que suscitaron la propuesta que habíamos hecho la semana pasada (...) A la vista de las valoraciones que han hecho los miembros de la mesa y de otros actores, hemos considerado que en este punto, lo más prudente es dar este paso", ha expuesto Suárez. En concreto, tal y como había avanzado la ministra de Inclusión, Elma Saiz, se propone congelar las cuotas que pagan los autónomos en la tabla reducida, es decir, en los autónomos con rendimientos netos que van desde los 670 euros mensuales a 1.166,7 euros. De este modo, los autónomos pagarían el año próximo las mismas cuotas que para 2025.

Fuera de la tabla reducida, en la tabla general, que comprende 12 tramos que van desde más de 1.166,7 euros a rendimientos netos superiores a los 6.000 euros, el Ministerio plantea subir las cuotas entre un 1% y un 2,5%, lo que en términos absolutos equivaldría a una subida de entre 2,91 y 14,75 euros al mes. Para los tramos 1, 2 y 3 de la tabla general (de 1.166,7 euros a 1.700 euros de rendimientos netos) se propone un alza del 1% en sus cuotas para 2026, mientras que las cuotas de los tramos 4, 5 y 6 (de 1.700 a 2.330 euros al mes en ingresos) subirían un 1,5%.

Para los tramos 7, 8 y 9 (de 2.330 a 2.760 euros en rendimientos netos), la subida de cuotas propuesta por el Gobierno sería del 2%, mientras que en los tramos del 10 al 12 (de 3.620 a más de 6.000 euros al mes en ingresos), el incremento sería del 2,5%.

Para Suárez, esta nueva propuesta mantiene la línea general del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, que es que se "atiende más a quienes más lo necesitan y que se exige un esfuerzo progresivamente mayor a quienes tienen más capacidad de contribución". El secretario de Estado ha reiterado que esta propuesta se circunscribe a 2026, por lo que los tramos para los años posteriores (la primera propuesta incluida nuevos tramos para 2026, 2027 y 2028) se negociarán más adelante.

"Esto nos ofrece también la posibilidad de incorporar elementos adicionales que tienen que ver con las lecciones que extraemos del proceso de regularización del 2024( aún pendiente)", ha expuesto Suárez, a la vez que ha indicado que esto permitirá tener información "más precisa" para el nuevo sistema que finalizará en 2032 y para el que todavía "queda mucho por llover". Suárez ha recordado que en 2022 durante las negociaciones del actual sistema se proponía unas cuotas hasta el año 2032, que finalmente se fijaron sólo para tres años (2023, 2024 y 2025). " Ahora hemos pensado que va a ser uno. (...) Es la forma más prudente", ha añadido.

Suárez ha rechazado usar el término "sablazo" para referirse a las nuevas cuotas de autónomos, ya que, a su juicio, la propuesta es coherente con el acuerdo alcanzado en el diálogo social de cotización por ingresos reales para mejora de la protección. Por otro lado, sobre otras propuestas planteadas por el Ministerio de Seguridad Social en la mesa de diálogo social sobre pensiones, Suárez ha indicado que se está "trabajando" y que se están compartiendo "textos al respecto" en relación a la posibilidad de que empleados con ciertas enfermedades como cáncer vuelvan a trabajar a los seis meses y hay mejoría.

Por su lado, los sindicatos CCOO y UGT se han posicionado en contra de la nueva propuesta de Seguridad Social y han asegurado que debería haber sido "más ambiciosa". El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha afirmado que el Gobierno ha vuelto a "incidir en un error" ya cometido con la primera propuesta al colocar encima de la mesa un documento elaborado sin dialogarlo con "nadie" y sin "ningún proceso de consulta previa".

Bravo ha recalcado que el acuerdo alcanzado en 2022 no se puede concretar con la fórmula de subidas entre un 1% y un 2,5%, que están, en todo caso, "por debajo de la inflación". "Lo que necesitaría el tramo de personas que tienen el salario mínimo interprofesional para alcanzar los ingresos reales en el año 2031 sería una subida media de en torno al 3% o 3,5%. Lo que necesita el tramo más alto, la gente que gana más de 6.000, más de 4.000, estamos del 18-20% anual. Una subida de entre el 1% y el 2,5% significa que la capacidad de planificación de las rentas más altas en el mundo del trabajo autónomo se mantiene intacta y que no avanzamos hacia la convergencia en la cotización por ingresos reales", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que no se ha producido ninguna concreción en relación con la protección social de las personas autónomas. Por su lado, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha indicado que si para el año 2032 se quiere cumplir con las cotizaciones por ingresos reales, se debería "correr un poco más", y ha indicado que la nueva propuesta "no es sostenible".

"Es más importante abordar el proceso que ha empezado muy tarde, de manera tranquila y sosegada como hicimos en el año 2022 que el que esté en vigor el 1 de enero del 2026 y el Gobierno lo que tiene que hacer es asumir el funcionamiento de los procesos de diálogo social", ha expuesto Bravo, quien ha cuestionado que el Ejecutivo tenga la mayoría parlamentaria para sacar adelante una medida para "un solo año" que no tiene el respaldo de los interlocutores sociales.

Por su lado, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha celebrado poner fin al "sablazo" del Gobierno y ha indicado que la propuesta va en línea con la de la patronal de autónomos para el año 2026. No obstante, ha indicado que no apoyarán la propuesta si no se solucionan los errores de 2023.