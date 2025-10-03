Andalucía Acoge impulsa en Sevilla un espacio de interlocución sobre la aplicación del Reglamento de Extranjería. - ANDALUCÍA ACOGE

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andalucía Acoge celebro el pasado jueves en Sevilla las jornadas 'Maximizando el impacto positivo del nuevo Reglamento de Extranjería', un espacio de reflexión y diálogo que reunió a representantes institucionales, profesionales y entidades sociales para analizar la reciente reforma del Reglamento de Extranjería y explorar vías para que su aplicación "sea más eficaz, coherente y protectora de los derechos humanos".

Como detalla la Federación en una nota, el reglamento "abre oportunidades, pero su verdadero impacto dependerá de cómo se gestione en la práctica: con criterios claros, procesos ágiles y un compromiso político decidido a favorecer la inclusión y la convivencia".

La apertura ha corrido a cargo del presidente de Andalucía Acoge, Jesús García Grijalbo, que ha destacado el papel de la Federación en el análisis y la formulación de propuestas para la defensa de los derechos de las personas migrantes desde hace 35 años; y del director general, José Miguel Morales, quien ha incidido en que "el gran reto es acelerar los procesos de regularización para que todas las personas, sin importar su lugar de nacimiento, puedan convivir y contribuir con normalidad en nuestro territorio".

En la primera mesa, centrada en un análisis sectorial y de contexto del reglamento, la subdirectora de Régimen Jurídico de la Secretaría de Estado de Migraciones, explicó los elementos clave de la reforma, Ainara Dorremochea, ha destacado "el papel de los arraigos y de las figuras vinculadas a familiares de ciudadanos españoles, especialmente en un contexto marcado por el incremento de las solicitudes de nacionalidad".

Del mismo modo, en representación del Colegio de Abogados de Sevilla, Max Adam, ha insistido en que "la aplicación del reglamento debe mejorar en dos puntos concretos: la unificación de criterios en el informe de integración y la reducción de plazos en las inadmisiones, que hoy alargan procesos de forma injustificada".

Desde la red europea Picum se puso de relieve que la documentación no solo garantiza derechos básicos, sino que fortalece la cohesión social, beneficia a los propios gobiernos y reduce la economía sumergida, generando ventajas para toda la sociedad.

A su vez, la referente del Equipo Jurídico de Andalucía Acoge, Elvira Pérez de Madrid, ha alertado de "la vulnerabilidad en la que quedan muchas personas solicitantes de protección internacional, obligadas a permanecer dos años en situación irregular para acceder a un arraigo, con lo que se multiplican la precariedad, los abusos y la imposibilidad de denunciar delitos de odio sin riesgo de expulsión".

La segunda mesa, centrada en los retos para una aplicación adecuada con enfoque de derechos, abordó la necesidad de homogeneizar criterios y garantizar igualdad de trato en trámites básicos.

La coordinadora de la Delegación de Sevilla de Andalucía Acoge, Zaray Cabrera, y representando a la Defensoría del Pueblo Andaluz, Vanesa Medrano, señalaron que el reglamento "abre un enfoque más realista y protector, pero que requiere pasos concretos para materializarse: criterios comunes en el empadronamiento y en los informes de integración, hoy dependientes de cada municipio".

A ese respecto, la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía ha anunciado la próxima publicación de una nota informativa sobre un curso gratuito para personas sin NIE, que les permitirá acreditar los requisitos del Informe de Esfuerzo de Integración Social. Asimismo, se ha adelantado la creación de un curso de español para niveles A1 y A2.

Medrano ha recalcado, además, que "es fundamental compartir buenas prácticas para que estos trámites dejen de ser barreras desiguales y se conviertan en auténticas herramientas de inclusión".

La jornada ha concluido con un mensaje claro, "la reforma del Reglamento de Extranjería abre oportunidades, pero su éxito dependerá de cómo se aplique".