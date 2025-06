Andalucía acoge un millar de festivales y conciertos este verano con Will Smith, Jennifer López o Nathy Peluso

Archivo - Público durante el Kingdom of Rock Festival. Imagen de archivo.

Archivo - Público durante el Kingdom of Rock Festival. Imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se prepara para vivir un verano marcado por la música en todas sus provincias, con un millar de festivales y conciertos a lo largo y ancho de la comunidad que atraerán a artistas de primer nivel nacional e internacional como Will Smith, Jennifer López, Marc Anthony, Nathy Peluso o Joaquín Sabina, entre otros.

Almería acogerá durante el verano varias citas con la música entre ellas, el Dreambeach Festival, del 7 al 10 de agosto en El Toyo-Retamar, que reunirá a estrellas internacionales como Will Smith, Steve Aoki o Indira Paganotto, según la recopilación realizada por Europa Press.

Del 21 al 24 de agosto, el Cooltural Fest tomará el Recinto Ferial de Almería con un cartel que incluye a Lia Kali, Viva Suecia, Love of Lesbian, Siloé y Duncan Dhu. Además, el Puro Latino Fest se celebrará los días 11 y 12 de julio en el Recinto de Conciertos del Ferial, con actuaciones de artistas de la talla de Nicky Jam, RVFV, Juan Magán y Omar Montes. Asimismo, del 31 de julio al 3 de agosto, tendrá lugar The Juergas Rock Festival, que reunirá a bandas como La Raíz o O'Funk'illo, entre otros.

Este verano se celebrará por primera vez el SU.VE Festival en Vera (Almería), los días 14 y 15 de agosto, con artistas como Manuel Carrasco, Juan Magán y Beret. Además, la Plaza de Toros de Almería acogerá conciertos de artistas como Los Secretos, India Martínez, Antonio Orozco, Luis Fonsi, Sebastián Yatra y Vanesa Martín. También habrá actuaciones destacadas como la de David Otero en Berja el 19 de julio y la de Leiva el 30 de agosto en la Feria de Almería 2025.

La provincia gaditana también ofrecerá varias citas para disfrutar de sus playas y diferentes enclaves junto con la música este verano. El Tío Pepe Festival arrancará el próximo 12 de julio en Jerez de la Frontera con la banda Jethro Tull y continuará con figuras como Ana Belén, Gloria Gaynor, Santana o Yerai Cortés. Por su parte, Chiclana acogerá una nueva edición del Concert Music Festival a partir del 3 de julio con Gente de Zona, y una extensa programación que incluye a Duki, Judeline, Europe, Raphael, Miguel Bosé, Lionel Richie, Nathy Peluso, Tom Jones, Camilo o Los Secretos, entre otros.

En San Fernando, el ciclo Bahía Sound continuará tras su inauguración en mayo con Myke Towers. Abraham Mateo abrirá la programación veraniega el 5 de julio, seguido de Israel Fernández, India Martínez, Salistre y el microfestival Bahía Day con Viva Suecia, Siloé y Besmaya, entre otros. El ciclo concluirá el 6 de septiembre con Derby Motoreta's Burrito Kachimba.

La capital gaditana también se sumará con conciertos destacados como el de Jennifer López el 12 de julio en el Estadio Nuevo Mirandilla, Manuel Carrasco (19 de julio) y el festival No Sin Música, que este año se celebrará en un solo día, el 15 de agosto, con Crystal Fighters, Rozalén y Zahara. A esto se suman otras citas relevantes como Leiva en El Puerto (18 de agosto), Medina Azahara en Sanlúcar (10 de agosto) y el concierto gratuito de OBK y Seguridad Social en Cádiz el 23 de agosto.

En Córdoba, el Festival de la Guitarra celebrará del 8 al 17 de julio su 40ª edición con cerca de una veintena de conciertos, entre ellos Texas, David Russell, Dani Fernández, Viva Suecia, No Me Pises Que Llevo Chanclas, La Casa Azul o Blind Guardian. Además, la Plaza de Toros Los Califas acogerá durante el verano los conciertos de Camela, Antoñito Molina, Vanesa Martín, Raphael, Sebastián Yatra, Pastora Soler y Leiva, cerrando la programación el 4 de octubre con El Kanka y Beret.

Asimismo, el festival Córdoba Live, en el Recinto Ferial de El Arenal, también suma una potente propuesta con artistas como Juan Magán, Rels B, Los Pecos, Amaral, CA7RIEL & Paco Amoroso, Nicky Jam o Manuel Carrasco.

En las tierras granadinas, destacan citas como el festival Salobreña Orgullo (4 y 5 de julio), con La Casa Azul, Villano Antillano o Samantha Hudson, y el clásico Jazz en la Costa en Almuñécar, del 22 al 27 de julio, con Chano Domínguez o James Carter. El ciclo 1001 Músicas-Caixabank reunirá en el Teatro CajaGranada, así como en la Plaza de Toros y el Palacio de los Congresos, a artistas como el vocalista de Led Zeppelin, Robert Plant; Travis, Iván Ferreiro, Antonio Orozco y Ana Belén.

Además, el ciclo 'Sabor Granada' llevará a la Plaza de Toros a Amaral, Joaquín Sabina, y Leiva, entre otros. La programación provincial incluye también los conciertos de Saiko el 4 de julio en Armilla, Melody el 1 de agosto en Las Gabias y Dani Martín el 5 de septiembre en la plaza de toros de la ciudad. El Granada Sound cerrará el calendario los días 12 y 13 de septiembre con Mikel Izal, Zahara, Miss Caffeina, Viva Suecia o Samuraï.

En Huelva, Melody, Chanel y Cloe DelaRosa actuarán el 3 de agosto como parte del cartel de las Fiestas Colombinas 2025, que se celebrarán del 30 de julio al 4 de agosto. Además, India Martínez ofrecerá un concierto el 4 de julio en el Foro Iberoamericano.

En las tierras jiennenses también se celebrarán numerosos eventos musicales como BluesCazorla (3 al 5 julio en Cazorla), Un Mar de Canciones (10 y 11 julio en Torreperogil), Vértigo Estival (25 y 26 julio en Martos) e ImaginaFunk (1 y 2 de agosto en Pozo Alcón). Asimismo, el ciclo FestMuve 2025 ofrecerá en Úbeda los conciertos de Maka, Andy y Lucas, Antonio Orozco y Paco Candela, además acogerá uno de los eventos más esperados, la actuación de Joaquín Sabina en su ciudad natal, el 13 de septiembre.

Durante el mes de junio, el festival Arquillos Suena contará con artistas como Camela (14 de junio), Siempre Así y Rocío Soto (20 de junio). También este mes, Sentir Baeza AOVE Fest reunirá del 27 al 28 a artistas como Sidonie, Elyella, Veintiuno y Maren. Finalmente, completan la agenda musical los conciertos de Manuel Carrasco (20 de junio en Jaén capital), DePedro (14 de junio en los Baños Árabes) y Juan Luis Guerra (17 de julio en el Estadio de La Victoria).

WILL SMITH Y MARC ANTHONY, ENTRE EL CENTENAR DE CONICERTOS DE LA COSTA DEL SOL

La Costa del Sol también se llenará de ritmo durante el verano con más de un centenar de conciertos. El Marenostrum Fuengirola plantea una programación con conciertos de artistas de la talla de Rosario, Andy & Lucas, Maná, Ozuna, Thirty Seconds to Mars, Pastora Soler o Leiva. En Torre del Mar, el Weekend Beach Festival (10 al 12 de julio) reunirá a Estopa, Kase.O, Rozalén o Lia Kali.

También en julio, Torremolinos será sede del Puro Latino Fest del 18 al 19 julio, con algunos de los nombres más importantes del género urbano como Nicky Jam, Bad Gyal, Juan Magán, Morad y Omar Montes. Ya en agosto, esta misma ciudad acogerá el Canela Party del 20 al 23 agosto con grupos como Blonde Redhead o The Get Up Kids, entre otros.

El Starlite Occident de Marbella volverá a ser uno de los escenarios más exclusivos del verano andaluz, con una programación que arranca en junio e incluye a Emilia, Nathy Peluso, Camila Cabello, Marc Anthony, Raphael, Europe, Miguel Bosé, The Script, Will Smith, Alejandro Fernández o Tom Jones. Además, en Málaga capital, el Brisa Festival se celebrará del 24 al 26 de julio en el Puerto con bandas como Viva Suecia, Zahara, Dani Fernández o Duncan Dhu.

Finalmente, Sevilla capital también vivirá un verano musical de primer nivel. El Icónica Santalucía Sevilla Fest continuará con artistas como Pet Shop Boys, Maná, Ozuna, Miguel Bosé, Jean-Michel Jarre y Kylie Minogue, quien pondrá el broche de oro el 14 de julio.

Asimismo, el Estadio de La Cartuja será escenario de grandes eventos, como el Puro Latino Fest, que tendrá lugar los días 4 y 5 de julio, y reunirá a figuras como Eladio Carrión, Beéle, Omar Montes, Bad Gyal, Juan Magán y Kapo. En ese mismo recinto, Lola Índigo actuará el 21 de junio, seguida de JC Reyes el 28 de junio.

La temporada musical cerrará con el ciclo de conciertos nocturnos en la Plaza de Toros de la Maestranza, que comenzará con Joaquín Sabina los días 2, 3, 4 y 6 de septiembre. Le seguirán Ana Belén, Antonio Orozco, Camilo, Vanesa Martín y Raphael.