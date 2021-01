Andalucía Acoge pide a la Junta que "no criminalice" a los migrantes y "aborde sus problemas reales"

SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Andalucía Acoge, José Miguel Morales, ha expresado su preocupación este jueves "al comprobar que de nuevo la Junta ha optado por criminalizar a las personas migrantes", toda vez que ha instado al Gobierno andaluz "a abordar los problemas reales a los que se enfrentan tanto los andaluces como las personas que llegan por costa de forma irregular a la comunidad".

Morales hace estas afirmaciones después de que la Junta de Andalucía pidiese este miércoles al Gobierno central un mayor control de la llegada de inmigrantes de manera irregular, especialmente a través de pateras, para evitar la entrada en España de "potenciales terroristas".

"En Andalucía hay miles de trabajadores y trabajadoras que viven en asentamientos, en condiciones de infravivienda y que carecen de servicios básicos como electricidad o saneamiento y recogida de residuos", ha señalado en un comunicado Morales.

Asimismo, ha añadido que "hay múltiples chicos acogidos a los que no se les está garantizando el acceso a la documentación, a pesar de formar parte del sistema de protección de menores, mujeres migrantes que viven situaciones de gran vulnerabilidad o son víctimas de malos tratos que al no tener documentación no pueden acceder a la protección que les correspondería".

Según el secretario general de la Federación Andalucía Acoge, "este tipo de discursos no aporta soluciones, sino que hace más difícil que podamos salir todos y todas juntos de esta crisis". Para Morales, "la realidad es que las personas migrantes en Andalucía son parte de nuestra sociedad, de nuestra comunidad y continúan sin acceder en muchas ocasiones a condiciones de vida dignas".

Y añade que "hablar de las llegadas a costa como si supusieran un peligro para la seguridad ciudadana cuando está sobradamente demostrado que no es así, tanto por estudios académicos como por la práctica de las personas que trabajamos día a día en los programas de acogida, solo dificulta más aún la convivencia".